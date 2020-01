74-80. Le Barça prend l’air à Istanbul | Sports

Le Barça a pris l’air ce jeudi à Istanbul, où il a bouclé un solide match en défense et solvable en attaque pour battre Fenerbahce (74-80) et mettre un terme à trois défaites consécutives en Euroligue.

Mené par la griffe de Victor Claver (17 points), les points du périmètre de Malcolm Delaney (14) et le déséquilibre dans la zone de Brandon Davies (14 points) et Nikola Mirotic (12 points et 11 rebonds), l’ensemble des Pesic a retrouvé des sensations et a stoppé la séquence de trois victoires consécutives de son rival.