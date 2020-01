78-68. Les étudiants renaissent aux dépens d’Unicaja | Réseaux sociaux sportifs

Le Movistar Estudiantes a remporté une précieuse victoire ce dimanche lors de la première de Javier Zamora sur son banc devant un Unicaja intermittent qui, encore une fois, a payé très cher ses déconnexions et, comme au premier tour, il est retombé devant la plus grande foi et poussée d’équipe de collège (78-68).

Les Malagaois ont offert leur pire visage en première mi-temps à oublier et, bien qu’ils aient réagi au troisième quart, ils ont de nouveau subi une panne de courant dans le dernier qui a coûté la partie à un adversaire accusé de moralité pour l’avenir.