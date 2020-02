79-66. Victoire nette du Betis sur Burgos et brillant début de Green | Sports

Coosur Betis a gagné ce dimanche avec clarté (79-66) à San Pablo Burgos à Séville dans un match dominé par les Hispaniques depuis le coup franc de Conger qui a ouvert le score et dans lequel Erick Green, récente signature bétique, a brillé. Devenez le meilleur buteur de la matinée.

Il ne pouvait pas être plus prometteur que les débuts à Séville d’Erick Green, une escorte américaine signée mercredi et auteur de sept des dix premiers points de son équipe dans un premier quart-temps dans lequel les deux équipes ont été mal orientées en attaque et les Espagnols les ont soutenus. Les paniers de Clark.