79-69. L’Espagne scelle son billet pour Tokyo après son envoi en Grande-Bretagne | Sports

L’équipe espagnole de basket-ball féminin a respecté les prévisions et s’est qualifiée ce dimanche pour Tokyo 2020, ses cinquièmes Jeux olympiques, après avoir battu la Grande-Bretagne par 79-69, lors d’un match joué au Aleksandar Nikolic Hall à Belgrade, le troisième jour de la pré-olympique, et où l’équipe espagnole est partie dès le départ pour éviter les surprises et sécuriser son passeport olympique.

Avec pratiquement tous les bulletins de vote favorables aux Jeux, Lucas Mondelo n’a jamais eu confiance en lui. Aujourd’hui, ils sont sortis à cent pour cent du match, évitant les surprises comme avant la Chine, ont mené le match du début à la fin et ont conclu avec une victoire pour certifier leur classement.