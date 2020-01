81-62. Le Casademont retrouve le sourire au rythme de la défense et de la vitesse | Réseaux sociaux sportifs

Le Casademont Zaragoza a retrouvé le sourire ce samedi et a coupé une séquence de deux défaites consécutives, battant le Herbalife Gran Canaria avec force au rythme de la défense et de la vitesse (81-62).

Le groupe de Porfirio Fisac, qui s’est rendu au rendez-vous avec les insulaires après deux lourdes défaites contre MoraBanc Andorre et Iberostar Tenerife, a de nouveau montré les signes d’identité qui l’ont conduit à la troisième position de la Ligue Endesa, la défense et le jeu gai, sans complexes et sans spéculations en plein champ.