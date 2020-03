86% des coronavirus infectés ne sont pas détectés

.

Le 86% des personnes infectées par le coronavirus ne sont pas détectées Et, furtivement, ces cas transmettent la maladie et la transforment en pandémie.

Ceci est détaillé dans une étude de la Columbia University Mailman School of Public Health. Et c’est que, selon le document, six des sept cas de COVID-19 Ils n’ont pas été signalés en Chine, où le virus est originaire, et ils ont voyagé sans restrictions.

Ce sont les infections non documentées qui ont accru la transmission des maladies », a déclaré Jeffrey Shaman, co-auteur de l’étude COVID-19.

Grâce à un modèle informatique, les chercheurs ont suivi ceux infectés par le coronavirus avant et après que Wuhan (la ville d’origine du virus) ait été clôturée. Les résultats ont montré que les infections non documentées ou légèrement symptomatiques, appelées cas «furtifs», représentaient environ les deux tiers des patients testés positifs. Et ils peuvent transmettre le virus à d’autres personnes.

La plupart de ces infections sont bénignes, avec peu de symptômes. Les gens pourraient ne pas les reconnaître. Ou ils penseront qu’ils ont la grippe. […] Ce sera un grand défi de contenir la pandémie (de COVID-19) », a ajouté Shaman.

