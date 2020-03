87-78. Madrid et Carroll courbent le gala de l’exubérance physique | Sports

Le Real Madrid a dû lutter pour vaincre l’exubérance physique d’Asvel Vulleurbanne et finir par s’imposer par 87-78, de la main de Jaycee Carroll et Fabien Causeur en attaque et Rudy Fernández derrière.

Madrid, qui comptait à nouveau onze joueurs dans le record des pertes de Llull, Randolph, Deck, Mickey et Taylor, a laissé la défense dans les vestiaires pour le début du match. Au contraire que l’Asvel Villeurbanne, qui à 2,30 minutes (7-7), avait égalé le score, après la sortie électrique de Jaycee Carroll, auteur des 5 premiers points, et avait engagé 4 personnels.