89-100. Adebayo réalise un double-double et le Heat arrête une mauvaise manche | Réseaux sociaux sportifs

L’attaquant des Wizards de Washington Rui Hachimura du Japon plonge pour une balle lâche pendant la seconde moitié du match de basket NBA entre le Miami Heat et les Wizards de Washington à Capital One Arena à Washington, DC, USA, 08 mars 2020. EFE / EPA / ERIK S MOINS D’OBTURATEUR

Washington Wizards guard Bradley Beal (L) en action contre Miami Heat guard Goran Dragic (R) de Slovénie au cours de la seconde moitié du match de basket NBA entre le Miami Heat et les Washington Wizards à Capital One Arena à Washington, DC, USA, 08 Mars 2020. EFE / EPA / ERIK S. LESSER SHUTTERSTOCK OUT

Miami Heat guard Goran Dragic (C) de Slovénie en action contre Washington Wizards guard Shabazz Napier (L) au cours de la seconde moitié du match de basket NBA entre le Miami Heat et les Washington Wizards à Capital One Arena à Washington, DC, USA, 08 Mars 2020. EFE / EPA / ERIK S. LESSER SHUTTERSTOCK OUT