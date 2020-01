San Pablo Burgos a remporté mercredi une importante victoire contre l’AEK d’Athènes (92-76), dans un match qui a dominé de bout en bout et dans lequel il a gagné par plus de 20 points, ce qui le rapproche des playoffs de la Ligue des Champions.

De plus, l’équipe de Burgos, dans laquelle le Brésilien Vitor Benite est revenu pour être le plus en vue, a récupéré la moyenne des paniers devant l’équipe grecque et s’est classée deuxième du classement en deux jours.