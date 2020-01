92-89. Le San Pablo minimise l’exposition de notation Prepelic | Réseaux sociaux sportifs

Le San Pablo Burgos a remporté la victoire après un match serré contre le Joventut de Badalona dans un duel très serré qui a été décidé dans les derniers instants grâce au succès des marqueurs de l’intérieur et dans lequel les 34 points marqués par Klemen Prepelic étaient insuffisants pour sceller la victoire des visiteurs (92-89).

L’escorte slovène et son partenaire Alen Omic ont commencé à marquer le rythme d’un affrontement dans lequel l’équipe Badalonian a commencé avec beaucoup plus d’intensité et dans lequel le San Pablo, contrairement aux autres jours, a cherché le jeu intérieur pour suivre la Penya.