94-87. Valence sauve le siège final du Panathinaikos | Sports

Le Valencia Basket a battu le Panathinaikos vendredi le 22e jour de l’Euroligue, un affrontement auquel il a dû faire face sans Jordan Loyd et dans lequel il a perdu dès qu’il a commencé Sam Van Rossom puis Marinkovic mais dans lequel il a parfois débordé l’équipe grecque et Il savait comment résister à son siège final agressif et à son propre blocus.

La victoire maintient Valence septième mais empêche également l’équipe hellénique de quitter le classement, ce qui augmente ses chances de se battre pour les éliminatoires.