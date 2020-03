95% des écoliers d’Amérique latine et des Caraïbes ne sont pas scolarisés à cause du coronavirus

Plus de 95% des enfants d’Amérique latine et des Caraïbes – quelque 154 millions – sont temporairement non scolarisés en raison du coronavirus, a déclaré l’UNICEF, qui se prépare à faire face à cette “crise éducative sans précédent” avec la campagne #AprendoEnCasa.

Près de «90% des écoles primaires et secondaires de la petite enfance de la région» sont fermées en raison de la pandémie et «le pourcentage augmente rapidement», a déclaré le Fonds des Nations Unies pour l’enfance (UNICEF) dans un communiqué. ), sur la base des données de l’Unesco.

“Il s’agit d’une crise de l’éducation sans précédent dans l’histoire récente de l’Amérique latine et des Caraïbes”, a déclaré Bernt Aasen, directeur de l’UNICEF pour la région.

Si la situation se propage “il y a un grand risque que les garçons et les filles prennent du retard dans leur courbe d’apprentissage et que les élèves les plus vulnérables ne retournent pas en classe”, a averti Aasen.

“Il est vital” qu’ils recourent à “tous les outils et canaux disponibles, que ce soit par la radio, la télévision, Internet ou les téléphones portables” pour “relever ce défi” avec “un effort conjoint des Etats, du secteur privé, parents et garçons et filles. “

L’Unicef ​​a appelé à “promouvoir un contenu accessible à la radio et à la télévision” pour les mineurs “menacés d’exclusion, sans accès à Internet, handicapés, migrants et communautés autochtones”.

Dans ce sens, l’agence des Nations Unies a déclaré qu’elle travaillait avec les gouvernements de la région et d’autres alliés “pour développer des méthodes flexibles d’enseignement à distance avec du contenu numérique et radio et télévisé, ainsi que des documents de lecture et des tâches guidées” .

La fermeture des écoles affecte également l’accès à d’autres services scolaires importants: nourriture, loisirs, activités parascolaires et soutien pédagogique, ainsi qu’aux services de santé et d’eau, d’assainissement et d’hygiène.

Pour cette raison, l’UNICEF et ses partenaires lancent cette semaine la campagne numérique régionale #AprendoEnCasa “pour fournir aux familles et aux éducateurs de la région des outils éducatifs et de divertissement gratuits, ainsi que des conseils et des exemples de bonnes pratiques de santé et d’hygiène.