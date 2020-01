98-121. Ayton et Rubio brillent au Madison Square Garden et gagnent les Suns | Réseaux sociaux sportifs

Le centre de la Jamaïque Deandre Ayton a obtenu un double-double de 26 points et 21 rebonds – meilleure marque professionnelle – et avec la base espagnole Ricky Rubio, qui a également contribué un autre double-double, a mené l’attaque gagnante des Phoenix Suns imposée par 98-121 aux New York Kincks lors de leur visite au Madison Square Garden.

Les Suns ont obtenu 51 (47-92) pour cent de réussite sur le terrain avec cinq joueurs qui ont terminé le match avec des nombres à deux chiffres, dont le gardien d’origine hispanique Devin Booker (29 points) et Rubio, qui était le Leader incontesté en direction du jeu d’équipe Phoenix, se terminant par un double-double.