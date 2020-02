98-95. Bilbao Basket ajoute et continue et met en garde pour la Copa del Rey | Sports

Le RETAbet Bilbao Basket a maintenu son idylle avec la Ligue Endesa samedi dans l’année de son retour dans la catégorie supérieure en réalisant la treizième victoire en 21 jours contre un autre grand, Unicaja (98-95), dans un match serré et passionnant qui il passe à la cinquième place et avertit ses rivaux avant la Copa del Rey la semaine prochaine précisément à Malaga.

Ils ont mené la victoire des “ hommes en noir ” Ben ‘Txapel’ Lammers (17 points, une demi-douzaine de ‘alley oops’, 5 rebonds, 2 blocs et 24 valorisation), clé au dernier trimestre, et Arnoldas Kulboka (18, 5 et 22), très bon au début et à la fin.