99% des familles préfèrent le pain au levain

Publié à l’origine en février 1860

Crédit: Scientific AmericanAdvertisement

«Au cours des 10 dernières années, il y a eu une révolution dans la fabrication du pain. L’ancien pain au levain a été fait en laissant la pâte dans un endroit chaud jusqu’à ce qu’elle commence à fermenter. Le progrès chimique est l’amidon en sucre, puis l’acide carbonique et l’alcool, qui se forment entre les particules de farine et les gonflent. Mais une grande prudence était requise dans l’opération, de peur qu’elle ne soit décomposée, et donc le procédé moderne par levure est beaucoup plus préférable. Outre la levure dans la fabrication du pain, nous avons eu des «poudres à lever» et «de la farine auto-levante», et ainsi de suite, et 99 familles sur 100 en utilisent. »

—Américain scientifique, février 1860

Plus de joyaux des 175 premières années de Scientific American peuvent être trouvés sur notre page anniversaire brillante.

Lisez ceci

Bulletin

Découvrez la science qui change le monde. Explorez nos archives numériques depuis 1845, y compris les articles de plus de 150 lauréats du prix Nobel.

Abonnez-vous maintenant!