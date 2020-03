9M: après le chômage des femmes, une marche massive appelle à l’avortement légal, à la fin des violences sexistes et des inégalités

La journée a commencé par un «Chômage féministe international productif et reproductif», une initiative qui parcourt le monde il y a quatre années consécutives. L’idée derrière la grève féministe était absent des tâches quotidiennes tout au long de la journée pour rendre visible, entre autres, le travail non rémunéré qui incombe principalement aux femmes. Après, et dans le cadre de «Journée internationale des femmes qui travaillent», une foule a défilé sur l’avenue May en direction du Congrès national avec plusieurs slogans comme drapeau: “En direct, libres et endettés, nous nous aimons.”

«Les trouvés» ont fait de l’intersection entre Rivadavia et Cerrito un point de rencontre. Ce sont des femmes qui voulaient sortir mais ne voulaient pas le faire seules et ont suivi l’invitation de la militante féministe Florencia Freijó. “Ils ne sont pas seuls, nous sommes déterrés”, a écrit Freijó sur Twitter et a réussi à les unir. L’une d’entre elles est Gabriela Ovejero, qui a 33 ans et deux enfants de 16 et 9 ans. Je voulais venir à la marche – raconte-t-il Infobae– Comme il l’a fait en juin lors du dernier #NiUnaMenos et en vigiles pour la loi sur l’avortement légal, mais cette fois ses amis n’ont pas pu l’accompagner.

Gabriela étudie la médecine et est femme au foyer. Au fil du temps, comptez, perdait le blâme: “À un autre moment de ma vie, je ne serais pas venu à la marche pour ne pas laisser les garçons seuls ou pour faire les choses de la maison”, compte. Ornella Dell Arciprete a 32 ans et est une première enseignante, “une profession où les femmes abondent”, se souvient-il. “Une partie de notre culture a inculqué aux femmes le rôle de gardien. Ce n’est que maintenant que certains enseignants masculins se joignent. » Parlez d’un “réveil”, qui Elle est fatiguée de baisser la tête quand ils crient des “compliments” dans la rue: “C’est du harcèlement”tient. “Si je suis ici, c’est aussi pour mes élèves: je veux un meilleur avenir pour eux.”

Fernanda est venue avec ses filles, Juliana (16 ans) et Isabella Bracamonte (12 ans). Fernanda est relectrice, son travail est donc indépendant, depuis chez elle. Et il parle du travail invisible qui incombe principalement aux femmes: «Il est très difficile de séparer les tâches domestiques du travail. Je travaille et arrête de mettre des vêtements dans la machine à laver, je fais de la nourriture pour mes filles. Tout le temps, le travail formel est interrompu par le travail domestique. », et parle de travail qui n’est pas vu et élargit l’écart salarial entre les hommes et les femmes.

Ángeles Fernández a 27 ans, est psychothérapeute et professeur d’intégration. Il raconte que pendant quelques années, il a commencé à revoir les situations qu’il a vécues à l’adolescence et a compris à chaque fois qu’il était victime de harcèlement, dans la rue, dans des bols. «Ça me dérange d’aller faire du jogging et de me crier dessus. Quelle est la fin? Il parle également de ce qui se passe aujourd’hui dans sa ville, Luigi Engineer, avec 5000 habitants, à La Pampa: «Dans le quartier où vit ma meilleure amie, il y a trois violeurs. Chaque fois que je vais lui rendre visite, ils doivent m’emmener et amener mes parents. »

“Si les hommes veulent arrêter, ils nous empêchent de tuer”, a-t-on lu cet après-midi sur les banderoles. «En 2020, il y a plus de fémicides que de jours» #VivasNosQweremos, «Je veux vivre pour ne pas résister».

«Ils prennent soin d’eux-mêmes, ils prennent soin des machos: l’Amérique latine va être toute féministe», chantaient-elles dans leur sillage. “Alerte, alerte, alerte qui marche, la lutte féministe pour l’Amérique latine”, Ils répétèrent en chœur. La référence à la viralisation des luttes des féminismes argentins vers le reste de la région n’est pas accidentelle. La marche la plus massive a eu lieu dimanche au Chili, où des calculs officieux estimaient un demi-million de femmes descendues dans la rue après la flambée sociale. Toujours dans le pays voisin, ils ont revendiqué la fin des violences sexistes, ils portaient des écharpes vertes en faveur de l’avortement libre ou violet, avec le slogan «NiUnaMenos». C’est précisément au Chili que l’hymne de “Les thèses” – “Un violeur sur votre chemin” – qui a parcouru le monde et a également eu sa version avec les paroles adaptées aux exigences argentines est né.

Agostina Palou a 22 ans et porte sa fille Juana, 2 ans. Elle porte un mouchoir vert à son poignet, son bébé un violet sur son cou. Il l’a amenée “parce qu’il n’avait personne avec qui la laisser”. “Plus cela grandit, plus ça se complique”, dit-il. Agostina est une jeune mère célibataire. Le symbole de la femme sur la joue droite est peint de paillettes violettes. Il dit qu’à plusieurs reprises, il est difficile pour sa famille, y compris le père de la fille, d’accepter la forme de parentalité qu’il souhaite lui confier. «Sans étiquettes et sans préjugés. C’est pourquoi j’insiste sur la façon dont je lui parle et sur les mots que j’utilise. Je ne dis jamais à sa princesse. L’autre jour, il m’a dit qu’il voulait jouer au docteur. Je dois faire quelque chose de bien », dit-elle fièrement.

Le mouchoir vert qu’Agostina portait au poignet est précisément dû au fait que la demande d’avortement légal pour devenir loi était un autre axe de mobilisation. “L’avortement légal, à l’hôpital”, chantaient-ils. Analía B. est allée à la marche avec deux amis. Il a peint son visage en vert et a levé un signe: “Nous nous battrons jusqu’à ce que la maternité soit une décision et non une obligation”. Dans un dialogue avec Infobae, il a déclaré: «Il y a trois ans, quand j’étais étudiant, je suis tombée enceinte. Je n’avais ni travail ni situation stable et j’ai avorté illégalement. J’aurais pu mourir », conclut-il, et montre le bras qui vient de réagir à ses paroles. Maintenant, elle est la mère d’un bébé de 8 mois, une maternité qu’elle a choisie lorsque sa situation de vie a changé.

Agostina et l’ensemble du mouvement des femmes et des dissidents attendent de connaître le projet que le gouvernement présentera cette semaine. «Aujourd’hui, j’ai fait un Evatest, oh cette merde était positive, je ne veux pas l’avoir, c’est mon corps et je décide. L’avortement oui, légal et pas un prisonnier de plus pour l’avortement », les filles du baccalauréat ont chanté le 19 décembre de San Martín.

Tous ne pouvaient pas manquer leur emploi, mais ils ont rejoint la grève d’une autre manière. María Benavidez, 49 ans, est venue à la marche avec Débora Dias, sa collègue. Tous deux sont des travailleurs sociaux de l’hôpital de Durand et pour aujourd’hui ils ont organisé avec la Commission Genre une activité spéciale: «Un musée de la déconstruction», ont-ils expliqué, où ils montraient les relations de pouvoir et la violence dans les relations représentées dans les œuvres reconnues. Dans quelques minutes, le document officiel de la commission d’organisation sera lu.