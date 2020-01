À 54 ans, l’ancien buteur du Racing et indépendant Walter Parodi est décédé

Le football est en deuil. Les nouvelles qu’il a publiées Quilmes dans son compte Twitter officiel a provoqué une profonde douleur dans le plus mémorable. Walter Parodi, l’ancien attaquant de Courses e Indépendant, il est mort à 54 ans à cause d’une maladie en phase terminale.

L’ancien buteur a émergé du Brewer puis a forgé sa meilleure version en Sports espagnols. Grâce à leur énorme talent et à leur capacité de marquer, les clubs de Noisette ils ont posé leurs yeux sur lui. C’est l’un des cas curieux qui défendait la chemise de Courses e Indépendant, et a même eu le plaisir de célébrer deux championnats avec les Red (Ouverture et Super Cup).

Sa seule incursion à l’étranger était dans le Atlas de Guadalajaradans 1995, avant de retourner à Sports espagnols, où il a réussi à s’établir comme le deuxième meilleur buteur historique du club avec 50 conquêtes Derrière Cougar Rodriguez (53).

Depuis 1997, Parodi Il a terminé sa carrière dans la promotion du football avec des étapes New Chicago, Défense et Justice, Almagro et Argentino de Quilmes, lieu de départ à la retraite pour la saison 1999/2000.

Après la publication de la nouvelle, l’environnement du football a exprimé sa profonde douleur avec des messages de soutien à la famille et aux amis de l’ancien joueur.