À 75 ans, comment te souviens-tu de la Shoah à Buenos Aires?

En 2005, les Nations Unies ont décidé que le 27 janvier serait la Journée internationale de commémoration à la mémoire des victimes de l’Holocauste. 75 ans après la libération d’Auschwitz par les troupes soviétiques, en Argentine la mémoire est toujours vivante et a une fonction pédagogique: il faut connaître les atrocités de l’histoire pour qu’elles ne se reproduisent plus.

À Buenos Aires, le Musée de l’Holocauste est l’un des centres de recherche et d’exposition qui, à travers des objets, des documents et des témoignages, rend compte du processus d’extermination mené par le nazisme. Ouverte au milieu de l’année 2000, elle est la principale institution en matière d’archivage, de recherche et de contact avec les survivants.

Après deux ans de travail intense, la réouverture a eu lieu le 1er décembre – en février, vous serez informé des jours et des heures de visite. Parmi les nouveautés, une technologie a été incorporée qui permet un plus grand nombre d’options pour en apprendre davantage sur la tragédie, et l’extension de 988 m2 qui étaient auparavant inutilisés. L’inauguration avait un message du président de l’époque, Mauricio Macri, et des dirigeants politiques des principaux partis d’opposition. C’était une entreprise qui a coûté quatre millions et demi de dollars, financée par des donateurs, des entreprises et la ville de Buenos Aires dans le cadre du programme de mécénat.

“En termes de mémoire, l’Argentine est une avant-garde en Amérique latine”, a déclaré à DEF la directrice de Jonathan Karszenbaum. «Il a eu une politique d’État cohérente: malgré les différents signes politiques, c’était une véritable politique d’État parce que tous les gouvernements ont maintenu un engagement, soit avec des programmes éducatifs soit en promouvant des lois du souvenir, avec des actes commémoratifs et avec des organisations de la société civile comme le Musée ».

De plus, des pièces qui n’étaient pas exposées auparavant ont été incorporées. L’un d’eux est un rouleau de la Torah de plus de 800 ans qui a eu une tournée particulière. Pendant l’Holocauste, il a été protégé par des voisins musulmans qui l’ont renvoyé aux Juifs survivants sur l’île de Rhodes, et dans les années 1980, les survivants les ont amenés à Buenos Aires, dans la communauté de Chalom, et la communauté l’a remis au Musée en caution pour pouvoir l’afficher “Nous cherchons à mettre en évidence ceux qui, au milieu de la persécution et de l’extermination, ont tendu la main pour protéger un document aussi précieux”, a déclaré Karszenbaum. Il existe également un sauf-conduit – c’est ce qu’on appelle des faux documents préparés en 1945 pour que les déplacés et les apatrides puissent trouver asile dans d’autres pays – avec lequel Eichmann est entré en Argentine sous le faux nom de Ricardo Kleiment. En général, les objets accompagnent le récit de l’Holocauste, qui est l’essentiel.

Une autre institution pertinente pour se souvenir de l’Holocauste est le Ana Frank Argentina Center. L’histoire d’Anne Frank, une adolescente juive qui s’est cachée aux nazis en 1942 pendant l’occupation des Pays-Bas et a été découverte 2 ans plus tard, est un cas emblématique à travers le monde. Dans le quartier de Coghlan, il y a la première institution membre de la maison d’Anne Frank en Amérique latine, où en plus de l’exposition permanente, des présentations de livres et de conférences sont généralement faites.

«Nous travaillons avec une chronologie pour alterner le contexte historique avec l’histoire spécifique de l’histoire d’Anne Frank. Nous travaillons également avec la représentation scénographique de la cachette d’Anne Frank, une réplique de celle de la maison d’origine en Hollande », a expliqué à DEF la Victoria Penas, guide du Centre situé sur la rue Superí.

L’un des objectifs prioritaires des deux musées est d’éduquer les plus jeunes. En plus de recevoir des visites d’écoles au cours de l’année, le Musée de l’Holocauste propose le projet d’apprentissage, un voyage conjoint entre un survivant et un jeune, précédé d’une formation intégrative. Les rencontres se déroulent dans un cadre intime et personnel, choisi par eux-mêmes. Le survivant communique ce qu’il sait, ce dont il se souvient, qui il a été et qui il est, et l’apprenti accepte d’intégrer l’histoire et son essence pour la transmettre oralement plus longtemps.

Pour sa part, le Centre Anne Frank a un lien fort avec la tâche pédagogique, à la fois pour l’histoire de la vie du jeune Frank et pour les ressources scénographiques qui facilitent l’empathie, l’étonnement et enfin la réflexion de la part des élèves qui effectuent La visite guidée.

«Le défi est qu’ils comprennent que la démocratie n’est pas quelque chose qui est tenu pour acquis et qu’en raison de cette absence de démocratie, de nombreuses personnes ont été sacrifiées. De notre côté, nous misons sur la pédagogie de la mémoire et de l’espérance. Lorsque vous travaillez avec ces problèmes, la mémoire est une valeur qui doit être apprise pour enseigner. C’est un défi que la mémoire ne soit pas angoissante et inspirante, elle doit transformer le passé en apprentissage », a déclaré Victoria Penas.