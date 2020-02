A Avellaneda, Independiente se lie avec une gymnastique de plus en plus compliquée avec la descente

Indépendant recevoir un Gymnastique à la date 21 du Super ligue. L’arbitre du match est Fernando Echenique et le match peut être suivi par TNT Sports.

Ce n’est pas un autre match qui se joue ce soir à Avellaneda. D’abord parce que le Rouge a préparé une réception spéciale pour Diego Maradona. Comme cela s’est produit dans presque tous les endroits que je visite depuis qu’il est devenu l’entraîneur du groupe Plata – sauf ce qui s’est passé dans le Géant d’Arroyito contre Rosario Central -, dans les Libertadores de América, il y avait une fête qui avait pour protagoniste, entre d’autres, à plusieurs footballeurs historiques du club et était dirigé par le 10 historique de l’institution, Ricardo Bochini, idole dans l’enfance du DT du Loup.

Mais une fois la fête passée, il y aura du football. Et deux équipes devant marquer les trois points et terminer une bonne performance se croiseront. Dans le cas de Independiente, le présent n’est pas le meilleur. Après la dure défaite contre Racing dans le classique, il n’a pu égaliser qu’à la fin du match contre Arsenal, grâce à un but de Leandro Fernández, qui peut ne pas être du match car il a été expulsé le jour dernier – il a enlevé son maillot pour célébrer l’égalisation et a reçu le deuxième carton jaune.

Dans la perspective du duel d’aujourd’hui, Lucas Pusineri aura deux modifications. L’Uruguayen Gastón Silva et le Paraguayen Cecilio Domínguez entreront à la place d’Alexander Barboza le Fernandez mentionné, tous deux suspendus. Avec la confirmation que Martín Benítez jouera Vasco da Gama en prêt, et en attendant ce qui se passera avec l’avenir d’Alan Franco – le Los Angeles Galaxy le veut de la MLS, l’équipe dirige Guillermo Barros Schelotto -, le DT d’Independiente sait qu’il doit ajouter dans les derniers jours pour affronter au mieux le début de la Super League Cup.

Le cas de Maradona en gymnastique est particulier. Ces derniers jours, des rumeurs ont commencé à se répandre selon lesquelles la direction de l’ensemble de La Plata aurait sondé d’autres entraîneurs en pensant qu’il ne restait plus que quelques matchs au Wolf pour ajouter et réussir à rester dans la catégorie la plus élevée du football argentin.

Avec une série de quatre matchs sans victoire – il a résumé trois matchs nuls et une défaite, la dernière contre Central -, le DT effectuera deux changements dans la formation de départ: Eric Ramírez prendra la place de l’allemand Brahian et Lucas Barrios jouera pour Nicolás Contín dans la région. d’attaque.

L’histoire entre les deux dans First Mark une parité notoire. En 150 matchs joués, Independiente a un léger avantage: il a gagné 59 contre 53 de Gymnastique. Le dernier antécédent? Pour la Super League 2018/2019, à La Plata et avec un objectif Faravelli, le local a gagné.

Arbitre: Fernando Echenique

Stade: Libérateurs d’Amérique