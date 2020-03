À ce jour, et en raison du coronavirus, vous ne pouvez pas examiner votre permis de conduire à Madrid, La Rioja et Álava | Moteur

La direction générale de la circulation a suspendu ses fonctions coronavirus à partir d’aujourd’hui, et jusqu’à nouvel ordre, dans les communautés de Madrid et de La Rioja, ainsi que dans la province d’Álava, les examens d’obtention du permis de conduire théorique et pratique.

C’est un mesure préventive de la santé en application du protocole d’action contre l’exposition au coronavirus.

De même, à la suite de la résolution du Secrétaire d’État à la politique territoriale et à la fonction publique, le siège de la circulation provinciale situé dans ces provinces donnera priorité à l’attention téléphonique et télématique.

La DGT prévient également que les soins en personne ne seront dispensés que dans les services essentiels et répondre aux besoins particuliers de chacun des quartiers généraux touchés.