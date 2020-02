À Chalco, le feu continue dans un refuge pour animaux; plus de 300 sont en danger

En charge d’un refuge pour les animaux victimes de maltraitance, ils ont signalé que des étrangers avaient pris feu l’endroit situé dans Chalco, État de Mexico, où il y a plus de 300 chiens, chats, moutons, porcs, entre autres espèces.

Priscilla San Martín Carmona, qui est en charge del’auberge “Manada San”, a dénoncé quelques personnes ils se sont approchés du refuge et ils ont pulvérisé une substance qui a déclenché l’incendie, vers 00h30 ce dimanche 9 février.

Pour sa part, depuis samedi soir, le Centre de Commandement, Contrôle, Informatique, Communications et Contact Citoyen de Mexico, mieux connu sous le nom de C5 CDMX, via son compte Twitter a signalé que les services d’urgence ils travaillaient pour éteindre un incendie de prairies sur Baracoa et Calz. Tláhuac Chalco, colonie La Havane, dans le bureau du maire Tláhuac. Jusqu’à présent, il n’a pas été possible d’étouffer l’incendie.

Informations en cours …