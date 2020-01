A convoqué la II édition du prix CEL Start-up pour stimuler l’innovation dans la logistique | Entreprend

Le Centre espagnol de logistique (CEL), une référence dans la profession et l’activité logistique en Espagne, en collaboration avec everis Initiatives, a organisé la II édition du Prix CEL Start-up, afin de continuer à promouvoir l’innovation et l’entrepreneuriat dans les processus Logistique stockage, transport, logistique de production, “dernier kilomètre”, simulation et gamification.

Les projets qui souhaitent participer ont date limite pour comparaître jusqu’au 28 février 2020, tel que rapporté par CEL.

Les deux organisations feront une présélection des projets les plus innovants reçus

Le projet gagnant recevra la distinction de «Meilleure start-up logistique de l’année» et sera annoncé lors de la cérémonie de remise des prix CEL 2020 le 16 avril, coïncidant avec la célébration de la journée de la logistique, ainsi que le reste de catégories des CEL Awards 2020. En outre, les start-up finalistes opteront pour un éventuel investissement de l’initiative logistique et transport everis Initiatives et auront l’opportunité de présenter leurs projets au conseil d’administration de CEL, formé d’entreprises représentatives de l’économie espagnole.

Cette année, la section «Simulation et Gamification» est incluse dans la catégorie CEL Start-up Awards., dans le but de détecter des solutions et outils utiles pour s’améliorer à partir d’un environnement numérique, la préparation de professionnels dédiés à la logistique et au transport.

“L’écosystème entrepreneurial généré autour de la logistique et du transport est un signe de l’engagement en faveur de l’innovation dans ce secteur si essentiel à l’économie espagnole”, a déclaré CEL.

Cette année, la célébration des CEL Awards, doyens de l’activité logistique en Espagne, fête ses 30 ans depuis la première édition en 1990.