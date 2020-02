À la recherche de nouveaux médicaments grâce à l’IA

IL Y A BEAUCOUP DE RAISONS que les médicaments prometteurs disparaissent au cours du développement pharmaceutique, et l’un d’eux est le cytochrome P450. Un ensemble d’enzymes principalement produites dans le foie, le CYP450, comme on l’appelle communément, est impliqué dans la décomposition des produits chimiques et les empêche de s’accumuler à des niveaux dangereux dans la circulation sanguine. Il s’avère que de nombreux médicaments expérimentaux inhibent la production de CYP450, un effet secondaire vexant qui peut rendre un tel médicament toxique chez l’homme.

Les sociétés pharmaceutiques se sont longtemps appuyées sur des outils conventionnels pour essayer de prédire si un candidat-médicament inhiberait le CYP450 chez les patients, par exemple en effectuant des analyses chimiques dans des tubes à essai, en examinant les interactions du CYP450 avec des médicaments mieux compris qui ont des similitudes chimiques et en effectuant des tests sur des souris. Mais leurs prédictions sont fausses environ un tiers du temps. Dans ces cas, la toxicité liée au CYP450 peut être révélée uniquement lors d’essais sur l’homme, entraînant des millions de dollars et des années d’efforts perdus. Cette inexactitude coûteuse peut parfois ressembler à «le fléau de notre existence», explique Saurabh Saha, vice-président directeur de la recherche et développement et de la médecine translationnelle à Bristol-Myers Squibb.

Des inefficacités comme celle-ci contribuent à un problème plus vaste: l’industrie pharmaceutique mondiale de 1 billion de dollars connaît une baisse du développement et de la productivité des médicaments depuis au moins deux décennies. Les sociétés pharmaceutiques dépensent de plus en plus – les 10 plus grandes paient maintenant près de 80 milliards de dollars par an – pour trouver de moins en moins de médicaments efficaces. Il y a dix ans, chaque dollar investi dans la recherche et le développement a rapporté 10 cents; aujourd’hui, elle rapporte moins de deux cents. Cela est dû en partie au fait que les médicaments les plus faciles à trouver et qui traitent de manière sûre et efficace les troubles courants ont tous été trouvés; ce qui reste est la chasse aux médicaments qui résolvent les problèmes avec des solutions complexes et insaisissables et qui ne traiteraient que des troubles n’affectant que de minuscules portions de la population – et pourraient donc générer des revenus bien moindres.

Parce que trouver de nouveaux médicaments efficaces est devenu beaucoup plus difficile, le coût moyen de mise sur le marché a presque doublé entre 2003 et 2013 pour atteindre 2,6 milliards de dollars, selon le Tufts Center for the Study of Drug Development. Ces mêmes défis ont fait passer le délai de mise sur le marché du laboratoire à 12 ans, avec 90% des médicaments éliminés dans l’une des phases des essais sur l’homme.

Il n’est donc pas étonnant que l’industrie soit enthousiasmée par les outils d’intelligence artificielle pour le développement de médicaments. Ces outils ne fonctionnent pas en programmant des techniques analytiques développées par des experts; les utilisateurs leur fournissent plutôt des échantillons de problèmes (une molécule) et des solutions (comment la molécule se comporte finalement comme un médicament) afin que le logiciel puisse développer ses propres approches informatiques pour produire ces mêmes solutions.

La plupart des applications de découverte de médicaments basées sur l’IA prennent la forme d’une technique appelée apprentissage automatique, y compris un sous-ensemble de l’approche appelée apprentissage en profondeur. La plupart des programmes d’apprentissage automatique peuvent fonctionner avec de petits ensembles de données organisés et étiquetés, tandis que les programmes d’apprentissage profond peuvent fonctionner avec des données brutes et non structurées et nécessitent des volumes beaucoup plus importants. Ainsi, un programme d’apprentissage automatique pourrait apprendre à reconnaître les différentes caractéristiques d’une cellule après avoir vu des dizaines de milliers d’exemples de photographies de cellules dans lesquelles les pièces sont déjà étiquetées. Une version d’apprentissage en profondeur peut comprendre ces parties par elle-même à partir d’images cellulaires sans étiquette, mais il faudra peut-être en examiner un million pour le faire.

De nombreux scientifiques dans le domaine pensent que l’IA améliorera à terme le développement de médicaments de plusieurs manières: en identifiant des candidats médicaments plus prometteurs; en augmentant le «taux de réussite» ou le pourcentage de candidats qui réussissent les essais cliniques et obtiennent l’approbation réglementaire; et en accélérant le processus global. Un programme d’apprentissage automatique récemment déployé par Bristol-Myers Squibb, par exemple, a été formé pour trouver des modèles de données en corrélation avec l’inhibition du CYP450. Saha dit que le programme a augmenté la précision de ses prévisions de CYP450 à 95% – une réduction de sextuple du taux d’échec par rapport aux méthodes conventionnelles. Ces résultats aident les chercheurs à éliminer rapidement les médicaments potentiellement toxiques et à se concentrer plutôt sur les candidats qui ont une chance plus forte de réussir tout au long de plusieurs essais sur l’homme jusqu’à l’approbation de la Food and Drug Administration des États-Unis. «Là où l’IA peut faire une énorme différence, c’est d’avoir des médicaments qui échouent tôt, avant de faire tout cet investissement», explique Vipin Gopal, directeur des données et de l’analyse chez Eli Lilly.

Les ressources s’accumulent maintenant sur le terrain. Les start-ups de découverte de médicaments basées sur l’IA ont levé plus d’un milliard de dollars de financement en 2018 et, en septembre dernier, elles étaient en passe de lever 1,5 milliard de dollars en 2019. Chacune des principales sociétés pharmaceutiques a annoncé un partenariat avec au moins une telle entreprise. Cependant, seuls quelques médicaments découverts par l’IA sont en cours de test humain, et aucun n’a commencé les essais humains de phase 3, le test de référence pour les médicaments expérimentaux. Saha concède qu’il faudra plusieurs années avant de pouvoir dire avec certitude si les taux de réussite de l’entreprise augmenteront en raison du taux de prédiction de l’inhibition du CYP450 par l’IA. Pour tout le battage médiatique de l’industrie, il est loin d’être certain que les premiers résultats se traduiront par des médicaments plus nombreux et meilleurs.

Crédit: Campbell Medical Illustration

FRAPPER DES MILLIONS DE MOLÉCULES

LES PROGRAMMES D’ÉMERGENCE EN MATIÈRE D’IA ne sont pas exactement une mise à jour révolutionnaire dans l’industrie pharmaceutique, qui depuis quelque temps élabore des solutions analytiques sophistiquées qui aident au développement de médicaments. La montée en puissance de puissants programmes de modélisation statistique et biophysique il y a plus de dix ans dans le cadre de la croissance du domaine de la bioinformatique – la quête d’utiliser des outils informatiques pour dériver des informations biologiques à partir de grandes quantités de données – a conduit à des outils capables de prédire les propriétés de molécules. Mais ces programmes ont été limités par la compréhension incomplète des scientifiques sur la façon dont les molécules interagissent: ils ne peuvent pas dire aux logiciels conventionnels comment trouver des informations dans les données lorsqu’ils ne savent pas quels éléments des données sont les plus importants et comment ils sont liés les uns aux autres. Imprégnés de la capacité de tirer leurs propres idées de l’importance des éléments de données, les nouveaux programmes d’IA peuvent extraire de meilleures prévisions pour un plus large éventail de variables.

Les outils d’IA abordent différents aspects de la découverte de médicaments de plusieurs manières. Certaines sociétés d’IA, par exemple, se concentrent sur le problème de la conception d’un médicament qui peut fonctionner de manière sûre et efficace sur une cible connue, généralement une protéine spécifique et bien étudiée associée à une maladie. Le but est généralement de proposer une molécule qui puisse se lier chimiquement à la protéine cible et de la modifier afin qu’elle ne contribue plus à la maladie ou à ses symptômes. Cyclica, une entreprise canadienne, met son logiciel au service de l’adaptation des structures biophysiques et des propriétés biochimiques de millions de molécules aux structures et aux propriétés de quelque 150000 protéines pour découvrir des molécules susceptibles de se lier aux protéines cibles, ainsi que celles à éviter.

Mais les molécules qui sont de bons candidats comme médicaments doivent encore sauter à travers d’autres cerceaux. Ceux-ci incluent le fait de passer par l’intestin dans la circulation sanguine sans être immédiatement décomposé par le foie ou les processus métaboliques; travailler dans un organe particulier tel que le rein sans perturber d’autres organes; éviter de se lier à et de neutraliser l’une des milliers d’autres protéines du corps humain qui sont importantes pour la santé; et se décomposant et quittant le corps avant que les niveaux de médicament deviennent potentiellement dangereux. Le logiciel AI de Cyclica prend en compte toutes ces exigences. «Une molécule qui peut interagir avec une protéine cible peut généralement interagir avec plus de 300 protéines», explique le PDG de Cyclica, Naheed Kurji. “Si vous concevez une molécule, il vous appartient de considérer les 299 autres interactions qui pourraient avoir des effets désastreux chez l’homme.”

Les chercheurs biomédicaux reconnaissent de plus en plus que des maladies complexes telles que le cancer et la maladie d’Alzheimer impliquent des centaines de protéines, et ne toucher qu’une seule d’entre elles ne devrait pas être suffisamment perturbateur. Cyclica tente de trouver des composés individuels qui peuvent interagir avec des dizaines de protéines cibles tout en évitant d’interagir avec des centaines d’autres protéines, explique Kurji. Actuellement en cours de développement, ajoute-t-il, l’intégration d’une multitude de données génétiques mondiales anonymisées sur les variations des protéines, afin que le logiciel puisse spécifier sur quels patients les médicaments candidats fonctionneraient le mieux. Kurji affirme qu’ensemble, ces caractéristiques pourront éventuellement réduire de cinq ans le délai typique de sept ans pour amener un médicament candidat de l’identification initiale aux essais sur l’homme.

Merck et Bayer font partie des grandes sociétés pharmaceutiques qui ont annoncé des partenariats avec Cyclica. Comme c’est le cas avec la plupart des partenariats AI-pharma, les sociétés ne divulguent pas beaucoup d’informations sur les médicaments candidats générés par l’IA qui pourraient découler de ces collaborations. Mais Cyclica a partagé certains détails de ses succès dans l’identification d’une protéine cible clé liée à des médicaments déjà approuvés par la FDA pour la sclérodermie systémique, une maladie auto-immune de la peau et d’autres organes, ainsi qu’une liée au virus Ebola. Chaque médicament est déjà approuvé par la FDA pour le traitement d’autres troubles – le VIH et la dépression, respectivement – ce qui signifie qu’ils pourraient tous deux être «réaffectés» rapidement pour les nouvelles applications si la recherche continue.

Parfois, les chercheurs identifient une protéine cible qui pourrait jouer un rôle critique dans la maladie, mais constatent que, comme c’est le cas pour environ 90% des protéines du corps humain, on ne sait pas grand-chose de sa structure et de ses propriétés. Avec peu de données pour continuer, la plupart des programmes de machine et d’apprentissage en profondeur ne seront pas en mesure de comprendre comment «médicamenter» la protéine, c’est-à-dire trouver des composés qui s’y lieront et rempliront les autres critères de sécurité et efficacité. Une poignée de sociétés d’intelligence artificielle se concentrent sur ce type de problèmes de «petites données», notamment Exscientia, qui utilise son logiciel pour traquer les molécules qui pourraient fonctionner avec une protéine cible. Il peut produire des informations utiles avec seulement 10 éléments de données sur une protéine, explique le PDG de la société, Andrew Hopkins, professeur d’informatique médicinale à l’Université de Dundee en Écosse.

Les algorithmes d’Exscientia comparent les informations limitées disponibles sur une protéine cible à une base de données d’environ un milliard d’interactions protéiques. Cette étape réduit la liste des composés possibles qui pourraient fonctionner et spécifie quelles données supplémentaires pourraient aider à affiner davantage la concentration. De telles données peuvent provenir de l’examen d’échantillons de tissus pour en savoir plus sur le comportement de la protéine dans le corps, par exemple. Les nouvelles données résultantes sont ensuite introduites dans le logiciel, qui analyse à nouveau la liste et suggère une autre série de données nécessaires. Ce processus est répété jusqu’à ce que le logiciel soit prêt à générer une liste gérable de composés qui sont des candidats-médicaments favorables pour la cible.

Hopkins affirme que le processus d’Exscientia peut réduire le temps consacré à la découverte de 4,5 ans à un an, réduire les coûts de découverte de 80% et aboutir à un cinquième du nombre de composés synthétisés normalement nécessaire pour produire un seul médicament gagnant. Exscientia s’associe au géant des biotechnologies Celgene dans le but de trouver de nouveaux médicaments potentiels pour trois cibles.

Pendant ce temps, un partenariat d’Exscientia avec GlaxoSmithKline a conduit à ce que les entreprises disent être une molécule prometteuse ciblant une nouvelle voie pour traiter la maladie pulmonaire obstructive chronique. Mais comme pour toute entreprise d’IA qui s’occupe du développement de médicaments, Exscientia n’est tout simplement pas dans le jeu depuis assez longtemps pour avoir généré suffisamment de nouveaux candidats qui auraient pu passer aux essais de stade avancé – un processus qui prend généralement de cinq à huit ans. Hopkins affirme qu’un des candidats qu’Exscientia a identifié pourrait atteindre des essais humains dès cette année. «À la fin de la journée, nous serons jugés sur les médicaments que nous délivrons», dit-il.

LE BESOIN DE NOUVELLES CIBLES

TROUVER UNE MOLÉCULE pour atteindre une nouvelle cible n’est pas le seul défi majeur dans la découverte de médicaments. Il est également nécessaire d’identifier les cibles en premier lieu. Pour repérer les protéines qui pourraient avoir un rôle dans les maladies, la société biopharmaceutique Berg applique l’IA pour filtrer les informations dérivées d’échantillons de tissus humains. Cette approche vise à résoudre deux problèmes qui pèsent sur la plupart des recherches sur les cibles médicamenteuses, selon le PDG de Berg, Niven R. Narain: les efforts tendent à être basés sur la théorie ou l’intuition d’un chercheur, ce qui peut fausser les résultats et restreindre excessivement le bassin de candidats , et ils se révèlent souvent des cibles qui sont corrélées à la maladie mais ne se révèlent pas en fin de compte responsables, ce qui signifie que les droguer ne les aidera pas.

L’approche de Berg consiste à brancher toutes les données qui peuvent être extraites des échantillons de tissus, des fluides organiques et des analyses de sang d’un patient. Ces données extraites comprennent la génomique, la protéomique, la métabolomique, la lipidomique et plus encore – une gamme inhabituellement large à considérer dans une chasse aux cibles. Des échantillons sont prélevés sur des personnes atteintes ou non d’une maladie particulière et à différents stades de progression de la maladie. Les cellules vivantes des échantillons sont exposées en laboratoire à divers composés et conditions, tels que de faibles niveaux d’oxygène ou des niveaux élevés de glucose. Cette méthode produit des données sur les changements correspondants, allant de la capacité d’une cellule à produire de l’énergie à la rigidité de sa membrane.

Toutes les données sont ensuite exécutées à travers un ensemble de programmes d’apprentissage en profondeur qui recherchent les différences entre les états de non-maladie et de maladie, en vue de se concentrer éventuellement sur les protéines dont la présence semble avoir un impact sur la maladie. Dans certains cas, ces protéines deviennent des candidats en tant que cibles, moment auquel le logiciel de Berg peut commencer à rechercher des composés pour médicamenter ces cibles. De plus, parce que le logiciel peut discerner quand la cible semble causer la santé de la maladie chez seulement un sous-ensemble de patients, il peut rechercher des caractéristiques distinctives de ces patients, comme certains gènes. Cela ouvre la voie à une approche de médecine de précision, ce qui signifie que les patients peuvent être testés avant de prendre le médicament pour déterminer s’il est susceptible d’être efficace pour eux.

Le médicament le plus excitant à sortir du travail de Berg – et peut-être le plus excitant à émerger de tout effort d’IA lié à la découverte de médicaments à ce jour – est un médicament contre le cancer appelé BPM31510. Il a récemment terminé un essai de phase 2 pour des patients atteints d’un cancer du pancréas avancé, qui est extrêmement agressif et difficile à traiter. Les essais de phase 1 n’indiquent souvent pas grand-chose sur le potentiel d’un médicament, sauf s’il est dangereusement toxique à une dose donnée, mais l’essai de phase 1 du BPM31510 contre d’autres cancers a permis de vérifier la capacité du logiciel de Berg à prédire environ 20% des patients qui étaient susceptibles d’y répondre, ainsi que ceux qui étaient plus susceptibles d’éprouver des effets indésirables.

De plus, l’analyse des échantillons de tissus de l’essai a conduit le logiciel de Berg à prédire, contre-intuitivement, que le médicament fonctionnerait mieux contre des cancers plus agressifs car il attaque les mécanismes qui jouent un rôle plus important dans ces cancers. Si le médicament devait être approuvé, Berg pourrait faire une analyse post-commercialisation de peut-être un patient sur 100 qui le prend, «afin que nous puissions continuer à améliorer la façon dont il est utilisé», explique Narain.

Berg travaille en partenariat avec le géant pharmaceutique AstraZeneca pour rechercher des cibles pour la maladie de Parkinson et d’autres maladies neurologiques et avec Sanofi Pasteur pour rechercher des vaccins antigrippaux améliorés. Il travaille également avec le Département américain des anciens combattants et la Cleveland Clinic sur des cibles pour le cancer de la prostate. Le logiciel a déjà identifié des mécanismes pour des tests de diagnostic qui pourraient différencier le cancer de la prostate des prostates hypertrophiées, ce qui est actuellement souvent difficile à faire sans chirurgie.

AU-DELÀ DE L’HYPE

L’INTÉRÊT DE BIG PHARMA pour injecter ce type d’efforts d’IA dans la découverte de médicaments peut être mesuré par le fait qu’au moins 20 partenariats distincts ont été signalés entre les principales sociétés et les sociétés de technologie de découverte de médicaments. Pfizer, GlaxoSmithKline et Novartis font partie des sociétés pharmaceutiques qui auraient également développé une expertise considérable en IA, et il est probable que d’autres soient en train de faire de même.

Bien que les directeurs de recherche de ces sociétés aient exprimé leur enthousiasme pour certains des premiers résultats, ils admettent rapidement que l’IA n’est pas une chose sûre pour le résultat étant donné le peu de nouveaux candidats bénéficiant de l’aide de l’IA qui sont parvenus à l’étape de l’expérimentation animale du médicament. développement, sans parler des essais humains. Le jury est de savoir si l’IA réussira à rendre la découverte de médicaments plus efficace, déclare Sara Kenkare-Mitra, vice-présidente senior des sciences du développement de la filiale de Genentech à Roche, et même si c’est le cas, «nous ne pouvons pas encore dire si ce sera un une amélioration progressive ou un bond exponentiel. »Si bon nombre des médicaments qui résultent des efforts de l’IA parviennent bien aux tests humains, cette question ne sera toujours pas résolue complètement à moins que les médicaments ne progressent jusqu’à l’approbation de la FDA.

Le Saha de Bristol-Myers Squibb suggère que le taux d’entrée sur le marché de médicaments assistés par l’IA devrait rester faible pendant un certain temps. Ce taux pourrait cependant augmenter de façon spectaculaire si les processus de test et d’approbation étaient rationalisés pour tenir compte de la capacité des systèmes de machine et d’apprentissage en profondeur à prédire plus précisément quels médicaments sont hautement susceptibles d’être sûrs et efficaces et quels patients ils sont les mieux adaptés pour. “Lorsque les agences de régulation voient la même valeur que nous voyons dans l’IA, les vannes pourraient s’ouvrir”, dit-il. «Dans certains cas, nous pourrions être autorisés à passer au-dessus des modèles animaux et à passer directement aux tests humains une fois que nous montrerons que ces médicaments peuvent atteindre leurs cibles sans toxicité.» Mais ces changements sont probablement dans de nombreuses années, admet-il. Il ajoute qu’il est faux de laisser entendre que l’IA remplace les scientifiques et la recherche conventionnelle – alors que l’IA soutient et amplifie les efforts humains, elle dépend toujours des humains pour générer de nouvelles connaissances biologiques, établir des orientations et des priorités de recherche, guider et valider les résultats et produire les données nécessaires. .

Le battage médiatique haletant autour de la découverte de médicaments basés sur l’IA pourrait en fait être préjudiciable, dit Narain de Berg, car la promesse excessive pourrait conduire à la déception et au contrecoup. “Ce sont les premiers jours, et nous devons être sobres sur le fait que ce sont des outils qui peuvent aider – ce ne sont pas encore des solutions”, dit-il. Kurji de Cyclica pointe du doigt les sociétés d’IA qui font ce qu’il dit être des affirmations marketing exagérées, comme avoir réduit les nombreuses années et milliards de dollars nécessaires pour développer un médicament à quelques semaines et quelques centaines de milliers de dollars. “Ce n’est tout simplement pas vrai”, dit-il. “Et c’est irresponsable et destructeur de le dire.”

Mais si le battage médiatique fait mal, Kurji insiste sur le fait qu’il sait également ce qui donnera un coup de pouce à l’industrie de la découverte de médicaments IA: plus d’informations de haute qualité pour alimenter les différents programmes. «Nous comptons sur trois choses: les données, les données et plus de données», dit-il. Ce sentiment est repris par Enoch Huang, vice-président des sciences médicinales chez Pfizer, qui dit qu’avoir le bon algorithme n’est pas le facteur le plus important.

La nécessité d’alimenter les logiciels d’IA avec de grands volumes de données pertinentes commence en fait à changer la science, car les chercheurs mènent plus d’expériences spécifiquement avec la production de données pertinentes pour l’IA à l’esprit. Kenkare-Mitra de Genentech note que cela s’est déjà produit dans la recherche sur les médicaments d’immunothérapie. “Il n’y a pas toujours assez de données de la clinique pour les utiliser avec l’apprentissage automatique”, dit-elle. “Mais nous pouvons [often] générer ces données in vitro et les alimenter dans le système. »

Ce type d’approche pourrait conduire à un cycle vertueux de découverte de médicaments dans lequel l’IA aide à élucider les domaines dans lesquels les chercheurs doivent rechercher des cibles et des médicaments. De plus, la recherche qui en résulte fournit des ensembles de données plus importants et plus pertinents qui permettent au logiciel de pointer vers des voies de recherche encore plus fertiles. «Nous ne croyons pas tellement à l’IA», dit Kenkare-Mitra, «en tant que partenariat humain-IA».