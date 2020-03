A-LATINA MARKETS-Un trimestre de pertes tragiques clôturé dans l’espoir que la situation ne s’aggrave pas

BOGOTÁ, 31 mars (.) – Les marchés des changes et des actions latino-américains ont clôturé mardi avec des hausses modérées, qui ont pâli avant les pertes tragiques qu’elles ont accumulées au cours du trimestre, les plus fortes en un quart de siècle, causées par la propagation du coronavirus .

* La plupart des pays de la région ont succombé à la baisse des prix du pétrole, qui a marqué au cours du trimestre ses plus grandes pertes de l’histoire, également frappée par la guerre des prix déclenchée entre l’Arabie saoudite et la Russie.

* Malgré le déploiement de l’artillerie par les autorités économiques du monde entier, les marchés restent incertains quant à la durée de l’impact de la maladie sur l’activité de l’économie mondiale.

* “Nous constatons toujours que l’aversion au risque se poursuit, il est très probable qu’une bonne partie des économies de la région connaisse même des récessions cette année, comme au Mexique et au Chili, et au Pérou et en Colombie, les ralentissements vont être très importants, rendant encore une fois que les marchés réagissent mal », a déclaré Sergio Olarte, économiste pour la Colombie à la Banque Scotia.

* “Mais nous pensons que vous pouvez toucher le fond au deuxième trimestre de l’année et commencer à récupérer au troisième trimestre”, a-t-il déclaré.

* Au Brésil, le real a chuté de 15% au cours du mois et a accumulé une baisse de 29,4% au premier trimestre, tandis que l’indice boursier Bovespa s’est contracté de 29,8% en mars et de 36,8% en mars. les trois premiers mois de l’année, sa plus forte baisse trimestrielle en environ 25 ans.

* L’indice de référence du marché boursier mexicain S & P / BMV IPC, bien qu’il ait gagné 1,26% sur la journée, a accumulé une baisse de 20,46% au premier trimestre, la plus importante depuis 1995.

* Le peso colombien a clôturé stable, mais s’est déprécié de 15,9% en mars et de 24% au cours du trimestre. De son côté, l’indice de référence du marché boursier, COLCAP a perdu 0,47% sur la journée pour terminer une baisse de 27,5% en mars et de 32,4% au premier trimestre.

* Le peso chilien a clôturé avec une baisse de 0,23%, en une journée de forte volatilité. En mars, la monnaie a accumulé une baisse de 3,83%, tandis qu’au premier trimestre elle a enregistré une baisse de 12,02%.

* L’indice de référence IPSA de la Bourse de Santiago a clôturé avec une augmentation de 5,16%.

* Le sol péruvien s’est apprécié de 0,46% au cours de la session, ce qui lui a permis de progresser de 0,69% en mars, bien qu’il ait chuté de 3,56% au premier trimestre.

* Les marchés des devises, des actions, des obligations et des céréales de l’Argentine restent fermés mardi pour une fête nationale.

(Rapport de Nelson Bocanegra, édité par Gabriela Donoso et Javier Leira)