À l’époque du coronavirus, Taco Bell distribuera 1 million de tacos

Taco Bell distribuera 1 million de tacos Ce n’est pas une offre, c’est une opportunité totalement gratuite La société fera un autre don important au milieu de la crise des coronavirus.

En plein milieu de la situation difficile due au coronavirus, la chaîne de restaurants Taco Bell distribuera 1 million de tacos.

Cette opportunité aura lieu le mardi 31 mars prochain et les gens n’auront qu’à passer par le service au volant.

Ce n’est pas une offre dans laquelle les clients doivent d’abord acheter quelque chose pour en bénéficier.

Ils pourront prendre leurs Doritos Locos Tacos complètement gratuitement, a rapporté VVMG.

“Au cours des dernières semaines, nous nous sommes efforcés de faire de Taco Bell l’endroit le plus sûr pour travailler et manger, et maintenant nous offrons aux États-Unis des tacos gratuits comme un petit moyen de dire merci pour la façon dont tout le monde soutient leurs communautés”, a-t-il déclaré. Mark King, PDG de Taco Bell.

L’entreprise a déclaré que c’est un moyen d’aider ceux qui s’efforcent de faire face à la situation et à l’urgence que Covid-19 a générées dans les communautés.

Ils ont également indiqué que cette opportunité ne serait valable que pour cette journée ou jusqu’à ce que le million de tacos destinés à cet effet soit épuisé.

Taco Bell offrira des tacos et PLUS …

Taco Bell distribuera des tacos, mais ce n’est pas la seule mesure que l’entreprise prend.

Ils ont également indiqué qu’ils donneraient 1 million de dollars à un organisme de bienfaisance, a rapporté Yahoo.

Cette fois, c’est No Kid Hungry, une organisation qui lutte contre la faim des enfants aux États-Unis.

Donc, si vous voulez un taco et que vous n’avez pas beaucoup d’argent ou que vous connaissez quelqu’un qui a besoin de ce plat pour remonter le moral et continuer à soutenir votre communauté, ce que vous devez faire est d’aller au Taco Bell le plus proche dans votre voiture et de vous arrêter. à travers la fenêtre de commande. Bien que cela signifie violer l’ordre de rester à la maison.

L’assureur exempte les patients de payer pour le coronavirus

L’un des plus grands assureurs des États-Unis exempte les patients de payer les hospitalisations liées au coronavirus.

L’assureur CVS Santé Aetna a indiqué mercredi que bon nombre de ses clients n’auront pas à payer de copays ou d’autres formes de partage des coûts s’ils entrent dans un hôpital dans le réseau de prestataires de l’assureur.

Cette décision pourrait leur faire économiser des milliers de dollars, selon la couverture dont ils disposent et la quantité de soins médicaux qu’ils ont utilisés jusqu’à présent cette année.

L’exemption durera jusqu’au 1er juin et est applicable aux 3,6 millions de clients de l’entreprise avec une large couverture, qui est souvent offerte par le biais d’une petite entreprise. Les grands employeurs offrant une couverture Aetna peuvent également choisir de renoncer à ces paiements, a déclaré un porte-parole de l’assureur.

La pandémie mondiale a infecté plus de 436 000 personnes et causé plus de 19 600 décès dans le monde, selon les données de l’Université Johns Hopkins. Il a paralysé les économies et imposé des restrictions aux mouvements de millions de personnes pour essayer d’empêcher le virus de se propager davantage, écrasant les systèmes de santé.