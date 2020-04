A l’intérieur de la célébration intime d’Andrea Legarreta et Erik Rubín: le coronavirus ne les a pas empêchés de fêter les 20 ans de leur mariage

Andrea Legarreta et Erik Rubín ont célébré 20 ans de leur amour avec un dîner intime. Le chauffeur de Hoy n’a pas raté la date importante et a décoré sa maison, où elle est restée avec sa famille confinée pendant quelques semaines à cause du coronavirus COVID-19.

C’est l’ancien membre de Timbiriche qui a libéré les détails de la rencontre qu’il a eue avec sa femme.

À travers leurs histoires Instagram, le chanteur a partagé une vidéo de la surprise que les femmes de sa vie lui ont préparée.

Dans les images apparaît la salle à manger décorée de plusieurs ballons blancs et dorés, ainsi qu’un cœur fait de bougies au centre de la table.

Le conducteur mexicain a également accroché deux affiches au fond de la salle avec les légendes: “Joyeux anniversaire” et “20 ans, Andrea et Erik”.

Parmi la décoration sobre se détachaient les deux sièges de la table dédiée aux célébrités, qui a apprécié un dîner pour célébrer l’amour qu’ils ont juré il y a 20 ans à Acapulco, Guerrero.

L’amour est né entre le chef d’orchestre et le musicien grâce à des amis communs il y a près de 21 ans, mais depuis, une grande romance se profile qui a duré au fil des ans.

Avec seulement trois mois de rencontres, Erik a demandé à Andrea de l’épouser, lien qui s’est matérialisé des mois plus tard dans une soirée de rêve.

De ce mariage, Mia et Nina sont nées, des adolescents qui cherchent désormais à percer au milieu du spectacle.

La romance du célèbre a perduré malgré les moments difficiles, comme les maladies et les rumeurs de divorce et d’infidélités.

C’était hier que le couple a consacré des messages tendres pour se souvenir du jour où ils ont marché jusqu’à l’autel pour unir leur vie jusqu’à ce que la mort les sépare.

“20 ans se sont écoulés … Et parfois, nous avons été sur le point de” casser “… Mais la chose la plus belle est que, malgré tout ce qui a pu être négatif et qui a maintenant été appris, l’amour a gagné… Ils disent que nous appartenons à ceux qui nous connaissent dans nos meilleurs et pires moments et décident toujours de rester … Et en mettant notre histoire en balance, les bons moments ont sans aucun doute valu notre voyage à travers la vie … Cela n’a pas été facile … Rien de vraiment précieux n’est … Et les combats ont tout valu. .. », a avoué Legarreta dans une publication importante qu’il a faite sur son compte Instagram.

L’actrice a également remercié Erik pour ses actions depuis leur rencontre et a reconnu que c’est l’amour qui a prévalu et a aidé à faire face à toutes les attaques dans leur relation.

“AUJOURD’HUI je te choisis encore … Aujourd’hui, je veux vivre jusqu’au dernier jour où je reste à vos côtés, dans l’amour, l’empathie, la patience, l’engagement, le dévouement … “, a condamné l’hôte de Televisa.

Rubín a répondu à ce message “Je t’aime précieux. Joyeux anniversaire”. En outre, le musicien et chanteur a également dédié un message tendre à sa femme.

«Une autre année pour créer ensemble de belles histoires, découvrir, s’amuser, tomber et se lever, apprendre, pardonner et valoriser. Nous nous sommes choisis encore et encore. Et notre relation est parfaite parce qu’elle ne l’est pas. Les vraies histoires d’amour ne finissent jamais », a écrit l’ancien membre de Timbiriche.