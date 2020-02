À l’inverse pour Trump, le Sénat américain approuve la limitation de ses pouvoirs pour attaquer l’Iran

WASHINGTON, 13 février (.) – Le Sénat américain a soutenu jeudi un projet visant à limiter la capacité du président Donald Trump à attaquer l’Iran, des semaines après une attaque contre un commandant militaire iranien et des représailles de Téhéran qui ont soulevé des tensions au Moyen-Orient

Huit républicains ont rejoint les démocrates pour adopter la mesure lors d’un vote de 55 à 45. La mesure oblige Trump à retirer les troupes américaines impliquées dans des hostilités contre l’Iran, à moins que le Congrès ne déclare la guerre ou ne lui donne une autorisation spécifique pour l’utilisation de la force militaire.

Trump a promis d’opposer son veto à la loi et on ne s’attend pas à ce qu’il y ait suffisamment de soutien pour une majorité des deux tiers du Sénat pour renverser l’opposition du président, car 53 des 100 sénateurs sont républicains et rompent rarement les rangs avec le président.

Le sénateur démocrate Tim Kaine, l’un des principaux sponsors de la mesure, a déclaré que le vote reflète l’importance du Congrès dans la décision de déployer des troupes.

Même si le Sénat ne peut pas annuler un veto, Kaine a déclaré qu’il espérait que le vote influencerait Trump en ce qui concerne les futures actions militaires.

