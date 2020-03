À mesure que COVID-19 se propage, les stéréotypes négatifs des jeunes et des moins jeunes

La semaine dernière, des images et des vidéos d’étudiants se pressant sur les plages et les bars pour les vacances de printemps présentent une image de jeunes irresponsables et égoïstes pendant la pandémie de coronavirus (COVID-19). Creusez un peu plus profondément, cependant, et vous pouvez trouver des histoires de jeunes qui ne correspondent pas à ce stéréotype, comme Liam Elkind et Simone Policano. Elkind, un junior de 20 ans à Yale, et son ami Policano ont créé Invisible Hands, un service de livraison gratuit pour aider les New-Yorkais plus âgés et les plus vulnérables à la maladie.

En prolongeant l’aide à une distance sûre, les jeunes volontaires fournissent également une connexion humaine. Tout comme les virus peuvent se propager et faire des ravages sur le corps humain, les histoires peuvent aussi devenir virulentes, présentant comme des vecteurs efficaces de la pensée essentialiste – la croyance que les membres de certains groupes (par exemple, les adolescents, les personnes âgées) partagent une essence sous-jacente qui les rend qui sont-ils.

Les gens qui sont enclins à essentialiser le monde social ont tendance à croire à la réalité des stéréotypes sociaux, donnant plus de sens à des caractéristiques qui ne sont que profondes. Selon la psychologue du développement Susan Gelman, lorsque nous «essentialisons» les groupes sociaux, nous supposons que les différences individuelles peuvent s’expliquer par des caractéristiques inhérentes ou innées partagées par les membres de ce groupe. Et les journaux qui publient des histoires décrivant des étudiants comme des paquets imprudents d’hormones déchaînées jouent sur les notions essentialistes de la jeunesse.

De telles opinions divergent de l’expérience de l’un d’entre nous (Anthony Burrow), qui étudie le développement positif des jeunes et donne des cours sur l’adolescence et l’émergence de l’âge adulte. Non pas parce que les croyances essentialistes jettent une ombre sur les décisions que les jeunes prennent, mais parce qu’elles éclairent trop rarement ce qui est le plus prometteur chez les jeunes. Ce qui ressort clairement de nos recherches et de celles des autres, c’est que la plupart des jeunes ont des objectifs impressionnants et ambitieux qui sont souvent de nature générative et prosociale. Ils sont capables de les articuler clairement, lorsqu’ils ont la possibilité de le faire. Et posséder ces objectifs est de bon augure pour leur bien-être et leur capacité à persister dans les épreuves.

Au fur et à mesure que les craintes de COVID-19 se répandent, les messages des âgistes suggèrent également que le coronavirus est une maladie ancienne, les mèmes Internet qualifiant le virus de “ dissolvant des boomers ”. Des études montrent que l’âgisme sous forme de stéréotypes négatifs est nocif pour nous tous, jeunes et vieux, mais disparaît lorsque les adultes plus jeunes et plus âgés passent du temps ensemble. Bien sûr, les adultes contribuent également de nombreuses façons qui profitent à la société et à eux-mêmes. Il y a quatre décennies, le psychologue de Cornell, Urie Bronfenbrenner, a déclaré: «Chaque enfant a besoin d’au moins un adulte qui est irrationnellement fou de lui.» En effet, la recherche montre que le rapprochement des personnes âgées et des jeunes fournit non seulement un soutien scolaire et social aux jeunes, mais améliore également la santé mentale des personnes âgées, améliorant leur sentiment de générativité en leur permettant de redonner aux jeunes générations.

Nous vivons un moment sans précédent de l’histoire. Partout au pays, les écoles et les universités exhortent les étudiants et les éducateurs à rester à la maison pour «aplatir la courbe» de l’épidémie. Mais être physiquement isolé pendant la quarantaine ne signifie pas nécessairement que des sentiments de solitude suivront. Même si nous pratiquons la distance physique en remplaçant les activités en personne par des alternatives plus sûres, nous pouvons toujours rester connectés socialement. De plus en plus, les outils et services en ligne sont conçus pour offrir un soutien et une connexion et apaiser les sentiments de solitude pendant l’isolement.

Les efforts visant à optimiser les interactions sociales en ligne peuvent être particulièrement bénéfiques plus tard dans la vie, lorsque la diminution des ressources économiques, la maladie et la mobilité réduite entraînent un risque accru d’isolement social et de solitude. La bonne nouvelle est que les jeunes, qui profitent rapidement de ces ressources en ligne, peuvent aider les personnes âgées à devenir plus technophiles. En ce moment générationnel, petits et grands peuvent chacun jouer le rôle d’élève et d’enseignant.

Les menaces de COVID-19 sont réelles. Anthony Fauci, directeur de l’Institut national des allergies et des maladies infectieuses, a déclaré récemment au Congrès que “le pire reste à venir” pour les États-Unis. Alors que les cas et les décès augmentent, des millions d’Américains sont invités à se préparer à une pandémie qui pourrait durer un an ou plus et inclure plusieurs vagues de maladie. N’aggravons pas cette tragédie en fermant les yeux sur notre humanité commune. Au lieu de cela, si nous voulons nous concentrer sur les éléments de qui nous sommes, essayons de rendre notre formidable capacité de compassion les uns envers les autres.

