À mesure que l’épidémie de coronavirus évolue, nous répondons à certaines questions clés

Alors qu’un nouveau coronavirus qui a infecté des dizaines de milliers de personnes dans le monde continue de se propager, les scientifiques et les responsables de la santé publique se précipitent pour comprendre le virus et stopper la crise de santé publique croissante.

Dans cette situation en évolution rapide, de nombreuses inconnues demeurent. Voici ce que nous savons jusqu’à présent du nouveau virus – appelé coronavirus du syndrome respiratoire aigu sévère 2, ou SRAS-CoV-2 – et de la maladie qu’il provoque. Nous mettrons à jour ces réponses à mesure que de plus amples informations seront disponibles.

Vous avez des questions sur le nouveau coronavirus auquel vous souhaitez répondre? Envoyez-les par e-mail à feedback@sciencenews.org.

Certaines des questions ci-dessous incluent:

Qu’est-ce que le SRAS-CoV-2?

Le virus est un nouveau type de coronavirus, une famille de virus qui provoquent généralement des rhumes. Mais trois membres de cette famille virale ont provoqué des épidémies mortelles. Le coronavirus du syndrome respiratoire aigu sévère, ou SRAS-CoV, le coronavirus du syndrome respiratoire du Moyen-Orient, ou MERS-CoV, et maintenant le SRAS-CoV-2 provoquent tous des maladies plus graves, y compris la pneumonie. SARS-CoV-2 a obtenu son nom car il est similaire à SARS-CoV.

La maladie qu’elle provoque est la maladie du coronavirus, ou COVID-19. Avant que les virologues et les responsables de la santé publique aient nommé le virus et sa maladie, il était connu comme le nouveau coronavirus 2019, ou 2019-nCoV.

Pourquoi les experts sont-ils si inquiets à ce sujet?

Il y a encore beaucoup d’inconnues, comme la contagiosité du virus. Et le SRAS-CoV-2 est un nouveau coronavirus et n’avait pas infecté de personnes avant l’épidémie en Chine, donc personne n’a été immunisé au préalable. Cela signifie que tout le monde est susceptible d’être infecté et de transmettre le virus à d’autres.

Les scientifiques et les responsables de la santé publique s’inquiètent également des personnes dans les groupes à haut risque – y compris les personnes âgées ou les personnes souffrant de problèmes de santé sous-jacents – qui semblent plus susceptibles de développer une maladie grave.

Mais certains experts voient également une chance de contenir l’épidémie et d’empêcher le virus de prendre racine dans la population, comme l’ont fait d’autres maladies respiratoires. La grippe saisonnière, par exemple, provoque des épidémies annuelles. Parce que la grippe infecte des millions de personnes et tue environ 0,1% des personnes qui tombent malades, cela peut entraîner des dizaines de milliers de décès en une seule saison. En recherchant les contacts et en isolant les patients malades, les experts espèrent éviter que cela ne se produise avec COVID-19.

Alors, à quel point le nouveau virus est-il mortel?

La plupart des cas ont été bénins. Selon l’Organisation mondiale de la santé, 3,4% des personnes qui contractent le virus meurent. Les responsables disent que le nombre changera probablement à mesure que l’épidémie se poursuivra et varie d’un endroit à l’autre.

Ce nombre est supérieur à une estimation précédente de 2,3% qui provenait d’une étude de plus de 44 000 cas en Chine jusqu’au 11 février. Au 4 mars, plus de 94 000 personnes avaient été déclarées infectées dans le monde et 3 214 étaient décédées.

À titre de comparaison, l’épidémie de SRAS de 2003 a tué 774 personnes, soit près de 10% des 8 000 personnes qu’elle a rendues malades (SN: 3/26/03). Le virus qui cause le MERS, une maladie qui circule toujours au Moyen-Orient, a tué environ 30% des personnes qu’il infecte, soit 866 personnes à ce jour (SN: 7/8/16).

La mortalité globale de COVID-19 peut ne pas être connue avant un certain temps, jusqu’à ce que les chercheurs puissent déterminer combien de personnes ont été infectées, mais n’ont présenté aucun symptôme, ou ont présenté des symptômes très légers et n’ont pas été testées.

Qui est le plus à risque? Et les jeunes enfants?

Cette analyse d’environ 44 000 cas de COVID-19 en provenance de Chine montre que les personnes âgées sont les plus vulnérables. Les personnes âgées, en particulier celles souffrant de maladies cardiaques et d’autres conditions, sont plus susceptibles de mourir. Les adultes d’âge moyen et les personnes âgées sont les plus susceptibles de contracter le virus, tandis que les enfants et les adolescents semblent rarement infectés ou devenir gravement malades lorsqu’ils attrapent le virus (SN: 2/14/20). Même si leurs symptômes sont légers, les enfants infectés peuvent quand même propager le virus.

Quels sont les symptômes?

Les personnes atteintes de COVID-19 ont souvent une toux sèche et parfois un essoufflement. Et la grande majorité des patients atteints de cette maladie ont de la fièvre, selon des rapports caractérisant des patients chinois.

Une chose délicate est que ces symptômes s’appliquent également à la grippe et que c’est encore la saison de la grippe aux États-Unis, de sorte que la plupart des personnes présentant ces symptômes n’ont probablement plus de COVID-19.

D’autres maladies respiratoires, causées par des rhinovirus, des entérovirus et d’autres virus, n’ont pas nécessairement de fièvre, explique Preeti Malani, spécialiste des maladies infectieuses à la faculté de médecine de l’Université du Michigan à Ann Arbor. Le rhume comprend souvent un nez qui coule, mais cela n’a pas été un symptôme de COVID-19. Bien que de nombreuses personnes infectées par le SRAS-CoV-2 présentent probablement des symptômes bénins, d’autres peuvent développer une pneumonie.

Comment les gens meurent-ils de COVID-19?

Les coronavirus provoquent généralement une maladie assez bénigne, affectant uniquement les voies respiratoires supérieures. Mais le nouveau virus, comme ceux qui sont à l’origine du SRAS et du MERS, pénètre beaucoup plus profondément dans les voies respiratoires. Le SRAS-CoV-2 conduit à «une maladie qui provoque plus de maladies pulmonaires que les reniflements», explique Anthony Fauci, directeur de l’Institut national des allergies et des maladies infectieuses à Bethesda, Md. Et les dommages aux poumons peuvent rendre ces maladies mortelles.

Les patients atteints de la maladie meurent généralement d’une insuffisance respiratoire et multiviscérale, causée en partie par le virus mais aussi par leurs propres réponses immunitaires. Pendant l’infection, le virus qui cause le COVID-19 attaque les cellules des voies respiratoires, en particulier les poumons. À mesure que ces cellules meurent, elles remplissent les voies respiratoires de fluides et de débris tandis que le virus continue de se répliquer, ce qui rend la respiration difficile.

La présence de cellules mourantes et d’un virus répliquant déclenche le système immunitaire pour réagir à l’intrus infectieux. Les cellules immunitaires inondent ensuite les poumons pour réparer les tissus endommagés et éliminer le virus. Bien que la réponse immunitaire au virus soit généralement très contrôlée, elle peut parfois devenir folle et causer ses propres dommages aux cellules saines ainsi qu’aux cellules mourantes. Un flot de signaux du système immunitaire, appelé tempête de cytokines, peut endommager les poumons et provoquer une insuffisance respiratoire, et peut également nuire à d’autres organes, entraînant une défaillance multiviscérale.

Quelle est la durée de la période d’incubation?

La période d’incubation de la maladie est le temps qui s’écoule entre l’exposition au virus et l’apparition des symptômes. Les autorités estiment que cela représente environ cinq jours, mais cela peut être aussi court que deux et aussi long que 14 jours. Les personnes âgées peuvent avoir une période d’incubation légèrement plus longue. Une étude préliminaire publiée le 29 février sur medRxiv.org estime que les personnes de plus de 40 ans présentent des symptômes après six jours tandis que celles de 39 ans et moins développent des symptômes après quatre jours.

Combien de temps les gens sont-ils contagieux?

La période contagieuse peut commencer avant l’apparition des symptômes et peut durer même après la disparition des symptômes (SN: 28/02/20). Certaines études publiées et certaines recherches qui n’ont pas encore fait l’objet d’un examen par les pairs suggèrent que la période pourrait être d’un à 29 jours.

Comment la maladie se propage-t-elle?

Les coronavirus comme le SRAS et le MERS – et maintenant le SRAS-CoV-2 – se propagent probablement entre des personnes similaires à d’autres maladies respiratoires, selon les Centers for Disease Control and Prevention des États-Unis. Les gouttelettes respiratoires provenant de la toux ou des éternuements d’une personne infectée peuvent transmettre le virus à une autre personne à près de deux mètres.

Toucher des surfaces recouvertes de gouttelettes puis toucher votre visage peut également propager le virus. (Les chercheurs ne savent pas combien de temps le virus reste sur les surfaces. C’est probablement quelques heures mais peut-être des jours.) Un rapport du Centre chinois de contrôle et de prévention des maladies suggère également que le virus pourrait également se propager à travers les matières fécales.

Les personnes qui ont eu le virus peuvent-elles être réinfectées?

Probablement pas, disent les experts.

Bien que certains patients aient été testés positifs pour le virus après avoir guéri ou même redevenus malades, il est possible que le virus reste dans le corps plus longtemps que prévu. Ou les personnes qui semblent se rétablir et montrer à nouveau des symptômes peuvent avoir subi une rechute de la même infection. Ces résultats pourraient également refléter des problèmes avec le test de diagnostic actuel, qui n’est pas assez sensible pour toujours détecter de faibles niveaux de virus chez une personne infectée.

«Je ne pense pas que la réinfection soit aussi probable», explique Angela Rasmussen, virologue à l’Université Columbia. Mais étudier la maladie chez d’autres animaux, comme les souris ou les primates non humains, aiderait à déterminer si le virus peut réinfecter un hôte, dit-elle.

Le virus se propage-t-il asymptomatiquement?

Contrairement au SRAS et au MERS, il existe des preuves que le nouveau coronavirus se propage par des personnes n’ayant aucun symptôme ou très légers (SN: 1/31/20). La transmission asymptomatique est courante pour les virus contagieux tels que la grippe ou la rougeole, mais serait une nouvelle caractéristique pour les types de coronavirus qui provoquent des épidémies.

Quelle est l’ampleur du problème de propagation asymptomatique?

Pour l’instant, ce n’est pas clair. Les chercheurs devraient comprendre combien de personnes dans les zones touchées ont été infectées dans l’ensemble. Pour enquêter, ils ont besoin d’un test pour déterminer qui a développé des anticorps contre le virus, ce qui peut confirmer si une personne a été infectée mais a depuis éliminé le virus de son corps. Jusqu’à présent, seul Singapour a effectué ces tests.

Mais les personnes asymptomatiques n’ont jamais été le principal moteur des épidémies, a déclaré le Fauci du NIAID lors d’une conférence de presse le 28 janvier. Mais la propagation asymptomatique pourrait rendre l’épidémie plus difficile à contrôler car ces patients peuvent propager la maladie sans signe qu’ils sont eux-mêmes malades.

Jusqu’où la maladie s’est-elle propagée?

Au 4 mars, le virus avait infecté plus de 94 000 personnes dans au moins 76 pays.

Du 1er au 2 mars, neuf fois plus de cas ont été signalés à l’extérieur de la Chine qu’à l’intérieur. C’est en partie parce que le nombre de cas quotidiens signalés en Chine diminue, signe que les efforts de confinement continuent de ralentir l’épidémie. Mais les cas dans d’autres pays augmentent.

La Corée du Sud, l’Italie, l’Iran et le Japon sont les domaines les plus préoccupants, selon l’OMS. La Corée du Sud, par exemple, a signalé plus de 5600 cas de COVID-19 et 28 décès au 4 mars – dont la plupart provenaient de cinq grappes connues d’infections – ce qui signifie qu’elle compte désormais plus de la moitié de tous les cas enregistrés hors de Chine. Cependant, les autorités ont mis en place plus de 500 sites de test des coronavirus à travers le pays, qui ont dépisté plus de 100 000 personnes, bien plus que de nombreux autres pays.

Combien de cas non détectés existent?

Personne ne sait avec certitude combien de personnes ont été infectées par le coronavirus. C’est en partie parce qu’il n’y a pas suffisamment de kits de test pour tester tout le monde, et en partie parce que les gens peuvent être infectés par le virus mais ne présentent aucun symptôme ou des symptômes très légers. Ces personnes peuvent néanmoins infecter involontairement d’autres personnes.

«Il ne fait aucun doute qu’il existe de nombreux cas non détectés», explique Erik Volz, épidémiologiste mathématique à l’Imperial College de Londres en Angleterre.

Pourquoi nous soucions-nous des cas non détectés?

Selon Katelyn Gostic, chercheuse en dynamique des maladies infectieuses, Katelyn Gostic, de l’Université de Chicago, les cas non détectés sont importants car ils peuvent provoquer des épidémies lorsque les voyageurs les transportent vers d’autres pays. Mais même les meilleurs efforts pour dépister les passagers aériens pour les infections à COVID-19 manqueront environ la moitié des cas, elle et ses collègues rapportent le 25 février dans eLife.

«Non seulement le contrôle dans les aéroports rate plus de 50% des voyageurs, mais ces échecs ne sont pas dus à des erreurs corrigibles», explique Gostic. Ce n’est pas parce que les voyageurs malades essaient d’éviter la détection ou que les agents de contrôle ne sont pas bons dans leur travail. “C’est juste une réalité biologique qu’une majorité de voyageurs infectés sont fondamentalement indétectables, car ils ne réalisent pas qu’ils ont été exposés et ils ne montrent pas encore de symptômes au moment où ils passent le dépistage.”

Cela est vrai pour presque tous les agents pathogènes, mais la prévalence des cas bénins et indétectables par le coronavirus et la transmission aérienne sont des défis plus importants. Les gens peuvent attraper le virus sans jamais savoir qu’ils ont été exposés et peuvent développer des cas bénins qui ne les obligeraient pas à consulter un médecin et à se faire tester. Ces personnes peuvent involontairement déclencher des épidémies dans de nouveaux endroits. «Nous considérons simplement cela comme inévitable», déclare Gostic.

Le confinement du virus est-il toujours possible?

Malgré l’augmentation du nombre de cas à l’extérieur de la Chine, «le confinement du COVID-19 est possible et doit rester la priorité absolue pour tous les pays», a déclaré le 2 mars le directeur général de l’OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, lors d’une conférence de presse. «Avec des mesures rapides et agressives, les pays peuvent arrêter la transmission et sauver des vies.»

Restreindre les déplacements, fermer les transports en commun et interdire les rassemblements de masse comme les concerts peuvent affecter la propagation du virus. En outre, “il n’y a pas de réflexion comme la fermeture de l’école”, ce qui pourrait aider à limiter la propagation du virus, dit Volz. Les enfants ne souffrent pas d’une maladie très grave, mais ils peuvent tout de même être infectés et transmettre le virus.

On ne sait pas combien de temps ces mesures devraient être en place et dépendraient probablement de ce qui se passe dans la zone touchée. Mais certaines régions ont fermé des écoles, notamment des pays comme la Chine, le Japon et la France, ainsi que l’État de Washington aux États-Unis.

Quelle est la situation aux États-Unis?

Au 4 mars, les responsables de la santé des États-Unis avaient confirmé le nouveau coronavirus dans un total de 128 personnes dans 16 États, dont neuf décès. Les cas concernent trois personnes qui ont été rapatriées de Chine et 45 qui étaient des passagers du bateau de croisière Diamond Princess qui avait été mis en quarantaine au large des côtes du Japon. Certains de ces patients reçoivent un traitement en Californie, en Utah, au Nebraska et au Texas. Jusqu’à présent, huit des 128 patients se sont rétablis.

Les autorités ont annoncé le premier cas de COVID-19 aux États-Unis lié à des voyages le 21 janvier (SN: 1/21/20). Les 26 et 28 février, les autorités sanitaires américaines ont annoncé que deux femmes en Californie avaient été infectées (SN: 2/28/20). Aucune des deux femmes ne s’était rendue dans les zones touchées et n’avait été exposée à une personne connue pour avoir la maladie. Les autorités ont depuis identifié un nombre croissant de personnes infectées à Washington, suggérant que le virus s’y propage localement. Au 4 mars, au moins 27 patients avaient été testés positifs pour le virus – y compris les neuf décès aux États-Unis – tandis qu’au moins 231 personnes étaient actuellement sous surveillance.

Le virus pourrait avoir circulé dans l’État de Washington pendant au moins six semaines, selon une analyse génétique des échantillons de virus de deux patients dans l’État réalisée par Trevor Bedford, un biologiste évolutionniste au Fred Hutchinson Cancer Research Center et à l’Université de Washington à Seattle et ses collègues. En conséquence, quelques centaines de personnes à Washington pourraient être actuellement infectées, a déclaré Bedford le 2 mars sur Twitter. La taille de l’épidémie pourrait également doubler tous les sept jours en l’absence de mesures de confinement, a-t-il déclaré.

Que puis-je faire pour me préparer?

Pratiquer une bonne hygiène est le moyen le plus important de vous protéger. Les conseils de l’OMS incluent le lavage des mains avec du savon et de l’eau ou des désinfectants à base d’alcool, la désinfection des surfaces et la toux ou les éternuements dans votre manche ou l’utilisation d’un mouchoir (SN: 2/28/20). Si vous pensez être malade, restez à la maison et évitez de voyager.

Le CDC recommande également d’avoir un plan en place pour ce qui se passera si vous et votre famille devez rester à la maison du travail ou de l’école.

Le désinfectant pour les mains fonctionne-t-il réellement?

Bien qu’il soit préférable de se laver les mains avec du savon et de l’eau, les désinfectants pour les mains fonctionneront également.

Les coronavirus sont des virus enveloppés, ce qui signifie que lorsqu’une seule particule virale quitte une cellule infectée, elle emporte avec elle une partie de la membrane de la cellule. Cette membrane forme un revêtement protecteur autour du virus. Mais l’alcool dans le désinfectant pour les mains peut perturber cette enveloppe et tue essentiellement le virus.

Pourquoi les masques ne sont-ils pas recommandés pour la protection?

Les masques chirurgicaux sont conçus pour garder les germes à l’intérieur et non pour les en empêcher.

Si un patient malade porte un masque chirurgical, le tissu attrapera les gouttelettes respiratoires et empêchera les particules virales de pénétrer sur les surfaces que d’autres personnes pourraient toucher. Mais ces types de masques ne sont pas conçus pour protéger les personnes en bonne santé contre les virus dans l’environnement. Les masques chirurgicaux ne s’adaptent pas parfaitement autour du visage, laissant des espaces sur les côtés. Beaucoup de gens ne les portent pas non plus correctement – comme laisser le nez exposé tout en se couvrant la bouche, par exemple.

Que dois-je faire si je pense avoir COVID-19?

Si vous avez de la fièvre et des symptômes respiratoires, appelez votre médecin à l’avance, explique le spécialiste des maladies infectieuses, Malani, afin qu’il vous informe de la prochaine étape. «Ce n’est pas quelque chose que vous pouvez simplement entrer dans un service d’urgence et faire facilement passer un test», dit-elle.

Les services de santé locaux, avec l’aide de médecins, déterminent si quelqu’un doit subir un test de dépistage du coronavirus. Les tests ont d’abord été effectués au Centers for Disease Control and Prevention d’Atlanta, mais l’Association of Public Health Laboratories s’attend à ce que davantage de laboratoires puissent commencer les tests bientôt.

Il est important de se rappeler que le risque de tomber gravement malade semble être assez faible pour de nombreuses personnes. Mais «même si le risque individuel peut être faible, il est toujours nécessaire de prendre la situation au sérieux et de faire ce que vous pouvez pour limiter la propagation si elle commence à circuler dans votre communauté», explique Gostic.

Comment les médecins testent-ils le virus?

Les directives de l’OMS en matière de tests en laboratoire suggèrent que les médecins prélèvent plusieurs échantillons, y compris des écouvillons du nez et de la gorge, du sang et des expectorations des voies respiratoires inférieures.

En laboratoire, les chercheurs recherchent des preuves génétiques du virus, en utilisant une méthode appelée réaction de polymérisation en chaîne par transcription inverse, ou RT-PCR. Si le virus est présent, la technique produit des copies de l’ARN – le code génétique du virus – qui est unique aux coronavirus de type SRAS. Pour les tests positifs, les chercheurs effectuent d’autres analyses génétiques pour déterminer si le SRAS-CoV-2 en est la cause. La méthode repose sur le fait que les patients sont suffisamment malades pour pouvoir détecter de grandes quantités de virus. Toutes les personnes infectées n’auront pas un test positif.

Bien que les tests initiaux aux États-Unis se soient limités aux personnes ayant des antécédents de voyage à Wuhan ou des contacts avec quelqu’un qui en avait, le CDC a élargi leurs critères de test à la suite des premiers cas de propagation communautaire. Désormais, ceux qui ont voyagé dans des zones à potentiel de propagation locale et les patients présentant des symptômes graves peuvent également être testés pour le COVID-19.

Les premiers kits de diagnostic CDC étaient également défectueux, limitant la capacité des laboratoires locaux et d’État à dépister les patients. En date du 3 mars, les responsables déclarent qu’ils auront la capacité d’exécuter environ un million de tests d’ici la fin de la semaine.

D’où vient le virus?

Les coronavirus sont zoonotiques, ce qui signifie qu’ils proviennent d’animaux et sautent parfois à l’homme. Les chauves-souris sont souvent considérées comme une source de coronavirus, mais dans la plupart des cas, elles ne transmettent pas le virus directement aux humains. Le SRAS est probablement passé des chauves-souris aux chiens viverrins ou aux civettes de palmier avant de faire le saut chez l’homme.

MERS, quant à lui, est passé des chauves-souris aux chameaux avant de sauter aux humains (SN: 25/02/14). Un article publié le 22 janvier dans le Journal of Medical Virology suggère que le nouveau coronavirus contient des composants des coronavirus de chauve-souris, mais que les serpents peuvent avoir transmis le virus à l’homme. Cependant, de nombreux virologues sont sceptiques quant au fait que les serpents sont à l’origine de l’épidémie (SN: 1/24/20). D’autres analyses ont proposé des pangolins comme source du virus, mais les coronavirus des pangolins ne sont pas aussi étroitement liés au SRAS-CoV-2 que les virus des chauves-souris, ce qui signifie que le mystère est loin d’être résolu.

Les données actuelles suggèrent que le virus n’a fait le saut des animaux aux humains qu’une seule fois et qu’il est passé de personne à personne depuis. D’après la relation étroite entre les virus des patients, les animaux du marché des fruits de mer n’ont probablement pas transmis le virus à plusieurs reprises aux gens, comme le pensaient à l’origine les chercheurs, dit Bedford. Si le virus passait des animaux aux humains plus d’une fois, les chercheurs s’attendraient à un plus grand nombre de mutations.

Pourquoi est-il important de connaître l’origine du virus à ce stade?

La localisation de la source du virus est une étape vers la protection des personnes contre le contact avec des animaux plus infectés, et éventuellement le déclenchement d’une autre épidémie.

Les animaux domestiques peuvent-ils tomber malades?

Il n’y a actuellement aucun rapport d’animaux domestiques tombant malades avec COVID-19.

Plusieurs types de coronavirus peuvent infecter les animaux et, dans certains cas, les rendre malades. Le CDC conseille donc d’éviter le contact avec les animaux et de porter un masque facial si vous êtes malade. Des chercheurs ont rapporté en 2003 dans Nature que les chats pouvaient être infectés par le virus du SRAS et le transmettre à d’autres chats dans la même cage, mais ils ne présentaient aucun symptôme. La même chose était vraie pour les furets, bien que les furets soient tombés malades.

Bien que le CDC recommande aux personnes voyageant en Chine d’éviter les animaux, l’agence affirme qu’il n’y a aucune raison de croire que les animaux ou les animaux de compagnie aux États-Unis peuvent transmettre le virus qui cause COVID-19.

Quand cela se finira-t-il?

C’est une question difficile à répondre pour les experts, et pour l’instant, ce n’est pas clair. Il semble moins probable que les efforts de lutte mettent fin à l’épidémie et provoquent la disparition du virus responsable du COVID-19, comme l’a fait le SRAS. Cela signifie que le virus pourrait commencer à circuler de façon permanente chez l’homme, comme la grippe ou le rhume. On ne sait pas à ce stade si le virus peut devenir saisonnier comme la grippe.

Bien qu’il ne s’agisse pas encore d’une pandémie, il est possible que COVID-19 puisse être déclaré un. Et en tant que première agence mondiale de la santé, l’OMS serait la première à lancer cet appel. Les pandémies, définies comme la propagation mondiale d’une nouvelle maladie, commencent par une épidémie dans une zone géographique spécifique (SN: 2/25/20). Si cette flambée devient plus importante, mais reste limitée à une région spécifique, elle devient une épidémie. Une fois que l’épidémie s’est propagée sur deux continents ou plus avec une transmission interhumaine soutenue, l’OMS peut décider de déclarer une pandémie. La décision de l’agence repose principalement sur la propagation de la maladie et non sur sa gravité.

«Ce virus a-t-il un potentiel pandémique? Absolument », a déclaré le Directeur général de l’OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, lors d’une conférence de presse le 24 février.« En sommes-nous encore là? D’après notre évaluation, pas encore.

Un journalisme de confiance a un prix.

Le journalisme scientifique fiable sur lequel vous comptez coûte cher. Il faut des journalistes professionnels, des éditeurs, des vérificateurs de faits, des concepteurs et des producteurs numériques pour s’assurer que Science News reflète la profondeur et l’étendue de la science. Nous avons besoin de votre soutien financier pour y arriver – chaque contribution fait une différence.

Actualités scientifiques

Erin Garcia de Jesus, Tina Hesman Saey, Jonathan Lambert et Aimee Cunningham ont contribué au reportage de cette histoire.