À quoi ressemble la récupération de COVID-19

Des rapports de guérison d’une maladie grave causée par le coronavirus se sont répandus dans le monde entier.

Les médecins échangent des anecdotes sur les médias sociaux: un homme de 38 ans qui est rentré chez lui après trois semaines à la Cleveland Clinic, dont 10 jours en soins intensifs. Une femme de 93 ans à la Nouvelle-Orléans dont le tube respiratoire a été retiré, avec succès, après trois jours. Un patient du Massachusetts General Hospital qui a été retiré d’un ventilateur après cinq jours et se portait bien.

«Les patients se remettent définitivement du SDRA Covid-19 [acute respiratory distress syndrome] et se détacher des évents », a récemment écrit sur Twitter le Dr Theodore« Jack »Iwashyna, professeur de médecine pulmonaire et de soins intensifs à l’Université du Michigan.

Mais les perspectives des personnes âgées, qui représentent une part disproportionnée des patients atteints de COVID-19 gravement malades, ne sont pas encourageantes. L’âge avancé est associé à des résultats nettement moins bons pour les patients plus âgés, et même ceux qui survivent ont peu de chances de retrouver leur niveau de fonctionnement précédent.

Selon une nouvelle étude du Lancet basée sur des données en provenance de Chine, le taux de mortalité global des personnes diagnostiquées avec un coronavirus est de 1,4%. Mais cela grimpe à 4% pour les 60 ans, 8,6% pour les 70 ans et 13,4% pour les 80 ans et plus.

À quelle fréquence les personnes gravement malades se rétablissent-elles? Selon un rapport de la Grande-Bretagne publié la semaine dernière, sur 775 patients atteints de COVID-19 admis en soins intensifs, 79 sont décédés, 86 ont survécu et ont été renvoyés vers un autre endroit, et 609 étaient toujours traités en soins intensifs, avec un avenir incertain. Les experts notent qu’il s’agit de données préliminaires, avant une vague de patients attendue au cours des prochaines semaines.

Selon une petite étude qui vient d’être publiée sur 24 patients COVID-19 gravement malades traités dans les hôpitaux de Seattle, 50% sont décédés dans les 18 jours. (Quatre des 12 personnes décédées avaient une ordonnance de non-réanimation en place.) Parmi ceux qui ont survécu, trois sont restés sous ventilation dans les unités de soins intensifs, quatre ont quitté les soins intensifs mais sont restés à l’hôpital et cinq ont pu rentrer chez eux. L’étude est parue dans le New England Journal of Medicine.

À quoi ressemble la récupération de COVID-19? J’ai demandé au Dr Kenneth Lyn-Kew, professeur agrégé de pneumologie et de soins intensifs à National Jewish Health à Denver, nommé l’hôpital respiratoire n ° 1 du pays l’année dernière par U.S.News & World Report. Notre conversation a été modifiée pour plus de clarté et de longueur.

Q: Que sait-on de la récupération?

Il est utile de penser aux maladies légères, modérées et graves. La plupart des gens, jusqu’à 80%, présenteront des symptômes bénins. Leur rétablissement prend généralement quelques semaines. Ils peuvent se sentir horribles, profondément fatigués, avec des douleurs musculaires, une mauvaise toux, de la fièvre et des malaises thoraciques. Ensuite, ça s’en va. De plus, il y a des gens qui n’ont jamais de symptômes, qui ne savent même pas qu’ils en avaient.

Q: Qu’en est-il des personnes atteintes d’une maladie modérée?

Parce que nous sommes si tôt dans ce dossier, nous avons moins d’informations sur ces patients. Souvent, ils passent quelques jours à l’hôpital. Les gens se sentent plus essoufflés: Parfois, une affection sous-jacente comme l’asthme est exacerbée. En règle générale, ils ont besoin d’un peu d’oxygène pendant quelques jours.

De plus, il y a des patients qui ont une forte fièvre ou une maladie diarrhéique sévère avec COVID-19. Ces patients peuvent se déshydrater et avoir besoin de liquides IV.

Il semble également qu’une petite population de personnes puisse développer une myocardite – une inflammation du cœur. Ils arrivent avec des symptômes qui imitent les crises cardiaques.

Q: Combien de temps ces patients restent-ils hospitalisés?

Cela peut varier. Certaines personnes reçoivent un peu d’oxygène et de liquide IV et quittent l’hôpital après deux à trois jours. Certains de ces patients modérés commencent à paraître un peu mieux, puis tout à coup s’aggravent et se décompensent.

Q: Qu’en est-il des patients atteints d’une maladie grave?

Beaucoup des patients les plus malades souffrent du syndrome de détresse respiratoire aiguë [ARDS, a disease that floods the lungs with fluid and deprives people of oxygen]. Ce sont les patients qui se retrouvent sur des ventilateurs mécaniques.

Les moins susceptibles de se rétablir semblent être des patients âgés fragiles souffrant d’autres maladies préexistantes telles que la MPOC [chronic obstructive pulmonary disease] ou une maladie cardiaque. Mais rien ne garantit qu’un jeune atteint du SDRA se rétablira.

La mortalité SDRA se situe généralement entre 30% et 40%. Mais si vous décomposez cela, les personnes qui ont un SDRA en raison d’un traumatisme – par exemple, des accidents de voiture – ont tendance à avoir des taux de mortalité inférieurs à ceux qui ont un SDRA en raison d’une infection. Pour les personnes âgées, qui ont tendance à avoir plus d’infections, les taux de mortalité sont beaucoup plus élevés, jusqu’à 60%. Mais ce ne sont pas des données spécifiques à COVID. Nous avons encore beaucoup à apprendre à ce sujet.

Q: Si quelqu’un est suffisamment malade pour avoir besoin de ventilation, de quoi s’agit-il?

Les gens ont généralement besoin de quelques semaines de ventilation mécanique.

La ventilation est très inconfortable pour de nombreuses personnes et elles finissent par prendre des médicaments pour les rendre plus confortables. Pour certaines personnes, un peu de médicament suffit.

D’autres personnes ont besoin de doses plus élevées de médicaments tels que les stupéfiants, le propofol, les benzodiazépines ou Precedex [a sedative]. Parce qu’ils agissent sur votre cerveau, ces médicaments peuvent provoquer un délire [a sudden, serious alteration in thinking and awareness]. Nous essayons vraiment de minimiser cela parce que le délire a un impact significatif sur le rétablissement d’une personne.

Prendre plus de médicaments affecte également d’autres choses: le cycle veille-sommeil d’un patient. Leur mobilité, ce qui peut les affaiblir. Cela peut ralentir leur tractus gastro-intestinal, de sorte qu’ils ne tolèrent pas également la nutrition et ne reçoivent pas une nutrition sous-optimale. Beaucoup de ces patients finissent par avoir un ESPT [post-traumatic stress disorder] et une diminution de la concentration par la suite.

Q: Quand peut-on retirer un respirateur?

Il y a trois critères. Ils doivent être suffisamment éveillés pour protéger leur mécanisme de déglutition et leurs voies respiratoires. Ils doivent avoir un besoin d’oxygène suffisamment faible pour que je puisse le supporter avec autre chose, comme des dents nasales. Et ils doivent pouvoir éliminer suffisamment de dioxyde de carbone.

Q: À quoi ressemblera un patient à la fin de ces deux semaines?

Ça dépend. Si nous pouvons tout faire correctement, ces personnes se lèvent et se promènent avec le ventilateur. Ces patients sortent de l’autre côté en ayant l’air plutôt bien. Peut-être qu’ils auront une faiblesse, une perte de poids, un peu de SSPT.

Les patients qui sont plus malades et plus intolérants à la technologie, ils ont tendance à sortir faibles, oublieux, confus, déconditionnés, peut-être même pas capables de sortir du lit. Parfois, malgré tous nos efforts, ils auront des blessures cutanées.

Certains de ces patients présentent une fibrose pulmonaire importante – cicatrisation des poumons et fonction pulmonaire réduite. Cela pourrait être une partie à court terme de leur rétablissement ou cela pourrait être à long terme.

Q: Y a-t-il des considérations spéciales pour les personnes âgées?

Les personnes âgées ont tendance à avoir plus de maladies préexistantes qui les exposent à plus de risques de complications. Leur système immunitaire est moins robuste. Ils sont plus sujets aux infections secondaires comme la pneumonie malgré tout ce que nous faisons pour éviter cela.

La fragilité est également un facteur important. Si vous entrez dans la fragilité et la faiblesse, vous avez moins de réserve pour lutter contre cela.

Q: Quand les gens sont-ils prêts à être libérés?

Vous pouvez rentrer chez vous avec de l’oxygène supplémentaire si vous avez encore besoin de ce type d’assistance. Mais vous devez être en mesure de vous nourrir et de vous déplacer ou, si vous êtes plus handicapé, d’avoir quelqu’un pour vous fournir cela.

Certaines personnes passent quelques semaines à l’USI, puis deux à trois jours dans un service médical / chirurgical. D’autres personnes prennent encore une semaine ou deux pour reprendre des forces. Certains iront dans un centre de réadaptation aiguë pour se réadapter trois fois par jour. D’autres peuvent aller dans un établissement de soins infirmiers qualifié, où ils recevront une cure de désintoxication sur quelques mois, puis rentreront chez eux.

Q: Qui est peu susceptible de récupérer?

Ce que nous ne savons tout simplement pas encore. Lorsque nous nous asseyons après tout cela et que nous regardons tout après, nous pouvons remonter ces schémas.

Dans le monde idéal, je souhaiterais pouvoir prédire qui ferait bien et qui ne le ferait pas, afin de pouvoir leur parler ainsi qu’à leur famille et avoir une conversation honnête.

Q: D’autres facteurs compliquent-ils le rétablissement?

Avec un nombre aussi élevé de personnes malades, il est plus difficile de faire des choses pour maximiser la récupération, comme introduire la physiothérapie et l’ergothérapie. Les gens ne peuvent pas recevoir autant de thérapie car il y a seulement tellement de thérapeutes et certains hôpitaux limitent qui peut entrer.

COVID-19 est vraiment une maladie désagréable en raison de son caractère infectieux. Il isole les gens de beaucoup de choses dont ils ont besoin pour aller mieux – peut-être, plus important encore, leur famille, dont le soutien est vraiment essentiel avec toutes les autres choses dont j’ai parlé ici.

Cette histoire a été initialement publiée par Kaiser Health News le 9 avril 2020.

