Des images étranges du site de la catastrophe nucléaire de Tchernobyl nous hantent encore 30 ans plus tard. À quoi ressemble Tchernobyl aujourd’hui?

Le 26 avril 1986, un test de sécurité qui a mal tourné a conduit à une explosion dans le réacteur n ° 4 de la centrale nucléaire de Tchernobyl à Pripyat, en Ukraine. (À l’époque, Pripyat faisait partie de l’URSS.) Plusieurs facteurs ont ensuite conspiré pour entraîner une dispersion généralisée sans précédent de plus de 100 éléments radioactifs dans les villes environnantes.

Tout d’abord, les réacteurs RBMK, comme ceux de Tchernobyl, n’ont pas de structures de confinement comme des dômes en béton et en acier. Deuxièmement, l’incendie résultant de l’explosion a brûlé pendant près de dix jours et a détruit davantage le bâtiment entourant le réacteur. Enfin, une fois que l’air a pu pénétrer au cœur du réacteur, des blocs de graphite, destinés à modérer les réactions dans un réacteur en fonctionnement, ont également pris feu.

Dans les heures, les jours et les semaines qui ont suivi l’explosion, des éléments radioactifs, notamment du plutonium, de l’iode, du strontium et du césium, ont contaminé une région d’environ 150 000 kilomètres carrés en Biélorussie, en Russie et en Ukraine. Portés par le vent, ces éléments ont ensuite été détectés jusqu’en Suède et en Finlande et à travers l’hémisphère nord.

Pripyat et la zone d’exclusion de Tchernobyl

La population entière de Pripyat, qui abrite environ 50 000 personnes et à seulement trois kilomètres (environ 1,8 mile) de distance, a été évacuée. Mais l’évacuation n’a eu lieu que 36 heures après l’explosion. Beaucoup ne comprenaient pas l’ampleur de la catastrophe et pensaient qu’ils ne seraient partis que pendant quelques jours. Ils n’étaient pas autorisés à apporter de nombreux effets personnels, y compris des animaux familiers, par crainte de contamination. Leur sortie précipitée a quitté une ville qui semble aujourd’hui figée dans le temps: une poupée gisant sur un équipement de terrain de jeu rouillé, des supermarchés repris par la nature et une grande roue arrêtée pour de bon.

Au cours des semaines et des mois qui ont suivi l’explosion, environ 120 000 à 200 000 personnes au total ont été évacuées dans une région connue sous le nom de zone d’exclusion de Tchernobyl, qui couvre tout dans un rayon de 30 kilomètres du site, soit environ 1 000 miles carrés.

La région devrait rester inhabitable pendant des milliers d’années. De nombreux éléments radioactifs se sont rapidement décomposés, mais les plus dangereux (iode 131, strontium 90 et césium 137) ont une demi-vie de 8 jours, 29 ans et 30 ans, respectivement. En chimie, la définition d’une demi-vie indique que cela signifie qu’il faudra 30 ans pour que la moitié du césium initial se désintègre. Ensuite, il faudra encore 30 ans pour que la moitié de ce que vous aviez laissé à 30 ans se décompose. Mais en étudiant Tchernobyl, les scientifiques ont appris que la «demi-vie écologique» du césium – c’est-à-dire le temps qu’il faut pour que l’élément disparaisse réellement de l’environnement local – s’avère être beaucoup plus longue. Bien que la contamination de l’approvisionnement en eau se soit améliorée, les niveaux de radioactivité dans le sol restent supérieurs à la demi-vie de 30 ans prévue.

»Continuez à lire« À quoi ressemble Tchernobyl aujourd’hui? »Sur QuickAndDirtyTips.com