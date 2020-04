À quoi ressemblerait une seconde aide pour les familles américaines?

L’idée d’une deuxième aide financière continue de tourner Peut-être que ce n’est pas aussi substantiel que le premier chèque de 1 200 $ par adulte Même le premier est encore envoyé aux familles américaines

À quoi ressemblerait la deuxième aide financière pour les familles américaines?

La possibilité d’un deuxième chèque d’allègement économique pour les familles américaines est toujours à l’étude.

Cependant, cette deuxième aide ne serait pas égale au paiement de 1 200 $ que de nombreuses familles ont déjà reçu ou sont dans les jours suivant leur réception.

La proposition qu’ils ont présentée de continuer à “donner un coup de main” à l’économie familiale serait basée sur une exonération des impôts qui sont inscrits sur la masse salariale, a déclaré La Opinion.

Il s’agit d’un montant qui est déduit de chaque paiement de salaire que les travailleurs reçoivent.

S’ils devaient l’éliminer, cela signifierait que les employés pourront voir un montant plus substantiel lorsqu’ils recevront leur salaire.

Actuellement, par exemple, le taux d’imposition est de 6,2% pour la sécurité sociale et de 1,45% pour l’assurance-maladie.

Bien qu’il n’y ait toujours pas de détails sur le montant de l’escompte, s’il était supposé que ce serait 50% de ces taxes, une personne que nous mettons gagnant 60.000 $ par an pourrait finir par recevoir sur son compte bancaire 2295 $ de plus cette année.

Ce serait 88 $ toutes les deux semaines, ce qui pourrait bien représenter un léger répit dans l’économie familiale.

D’autre part, l’Internal Revenue Service (IRS) a également accordé un allègement fiscal pour les coronavirus.

Cette option couvre les contribuables et les entreprises qui ont été touchés par la pandémie de Covid-19.

Une autre proposition est celle des membres du Congrès démocrate Ro Khanna et Tim Ryan, appelée la loi d’urgence sur l’argent pour la population »(EMPA).

Ils cherchent à augmenter le montant et la fréquence des paiements d’aide financière après le premier de 1 200 $.

L’aide envisagerait que ceux qui ont plus de 16 ans et dont le revenu est limité à 130 000 dollars par an, reçoivent un paiement de 2 000 dollars par mois pendant six mois, a indiqué Univisión.

Fière d’annoncer ma dernière facture avec @RepRoKhanna pour fournir des paiements continus aux Américains qui travaillent dur et qui ont été touchés par la crise # COVID19. Https: //t.co/1mkD7QsCZZ – Membre du Congrès Tim Ryan (@RepTimRyan) 14 avril 2020

La deuxième vague de paiements par chèque coronavirus pourrait prendre 20 semaines

Une deuxième vague de paiements par chèque de coronavirus pourrait prendre 20 semaines pour atteindre les contribuables.

Quelque 80 millions d’Américains ont déjà reçu le paiement de relance économique que le gouvernement fournit pour aider les familles à faire face à la situation économique imposée par Covid-19. Un deuxième groupe de paiements devrait également «atterrir» dans les comptes bancaires des contribuables la semaine prochaine.

Cependant, les retraités, les anciens combattants et les retraités devront attendre plus longtemps.

S’ils s’attendent à recevoir le chèque papier, l’attente pourrait aller jusqu’à 20 semaines.

L’administration Trump a approuvé un paquet économique de 2,2 billions de dollars pour atténuer l’impact du coronavirus sur l’économie américaine.

Une part importante de ces fonds irait aux citoyens moyennant un paiement de 1 200 $ par adulte et de 500 $ pour les personnes à charge.

Bien que l’Internal Revenue Service (IRS), l’organisme par lequel l’argent serait versé, ait déterminé certaines limites.

Les premiers paiements qu’ils ont effectués ont été versés à ceux qui avaient déjà offert leurs informations bancaires à l’IRS dans leur déclaration de revenus 2018 ou 2019.

Un prochain tour sera livré progressivement à ceux qui ont récemment mis à jour leurs coordonnées bancaires.