À quoi sert la défense d’un narval?

Sous la surface gelée de l’Arctique nage une licorne marine. En réalité, c’est une baleine avec une défense en spirale qui sort de sa tête – le narval. Les biologistes ont longtemps débattu de l’objectif des défenses des narvals mâles. Les défenses, comme celles des éléphants, sont en fait des dents allongées. Et puisque les narvals sont généralement sous la glace de mer, il est difficile de voir qu’ils utilisent leur défense.

“Il s’avère que nous ne savons pas grand-chose à leur sujet, car ils sont impossibles à étudier dans la nature.”

Zackary Graham, étudiant diplômé en biologie évolutive de l’Arizona State University. Il se demandait si les défenses des mâles étaient un signe de statut en tant que partenaire reproducteur potentiel. La comparaison de la taille des défenses à la taille globale des baleines pourrait fournir des preuves.

“L’une des principales tendances qui a été documentée chez plus d’une centaine d’animaux différents est la croissance disproportionnée. Nous appelons cela hyper-allométrie. Tout cela signifie que le trait sexuel croît de manière disproportionnée par rapport au reste du corps. Donc ce n’est pas comme le plus grand narval est juste une version à plus grande échelle d’un bébé narval. Ce que nous voyons, c’est que la défense est disproportionnellement longue… et puis nous voyons aussi qu’il y a une variation intensive. “

Graham et son équipe se sont donc tournés vers des mesures recueillies auprès de 250 hommes adultes de plus de 35 ans.

“La majorité d’entre eux proviennent de la chasse aux Inuits. Les Inuits tuent donc des narvals depuis des milliers et des milliers d’années. Et chaque fois qu’ils le font, le Greenland Institute of Natural Resources leur demande de collecter un tas de données.”

Il s’avère que la longueur des défenses peut varier considérablement, même pour les hommes de la même taille, allant d’un pied et demi à plus de huit pieds. Le résultat est dans la revue Biology Letters. [Zackary A. Graham, et al. The longer the better: evidence that narwhal tusks are sexually selected]

Les défenses du haut semblent donc être comme un panneau d’affichage qui crie: «Regardez-moi, je suis le plus gros». Après tout, seuls les individus les plus forts et les mieux nourris peuvent se permettre de produire un tel ornement ostentatoire. Bien sûr, les défenses peuvent faire plus que simplement dire «Hé. Comment vas tu’?”

“Mais le fait que ces narvals portent toujours ces cicatrices nous fait penser que c’est probablement une structure de communication qui fonctionne également comme une arme.”

Pour Graham, il y a aussi un problème plus vaste. Certains biologistes évolutionnistes ont récemment proposé une hypothèse selon laquelle les groupes d’animaux avec des signaux sexuels élaborés sont plus susceptibles de spéculer et de se diversifier que ceux sans.

“Nous savons que le monde évolue autour de nous plus que jamais, alors comprendre comment et pourquoi les espèces vont pouvoir s’adapter et y faire face est essentiel si nous voulons protéger et gérer les espèces que nous avons sur Terre aujourd’hui.”

—Jason G. Goldman

(Le texte ci-dessus est une transcription de ce podcast)