A. Saudi diffuse des photos du roi Salman parmi les rumeurs de succession présumée | Monde

L’agence saoudienne officielle SPA a publié aujourd’hui des images du roi Salman bin Abdulaziz lors d’une cérémonie de serment des ambassadeurs, après que des informations sur l’arrestation de plusieurs membres de la maison royale ont été publiées samedi et que des rumeurs sur l’état de la santé du monarque.

Sur les images, le roi Salmane, 84 ans, apparaît à côté des nouveaux ambassadeurs nommés en Ukraine et en Uruguay dans l’une des salles du palais royal et assis également seul dans un fauteuil, lisant et avec une bonne mine apparente.