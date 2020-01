À trois heures du matin, Sergio Berni est allé visiter le bowling de Villa Gesell pour contrôler les opérations

Après le crime de Fernando Báez Sosa à la sortie d’un bowling et la série d’épisodes violents mettant en scène des jeunes ivres dans différents endroits de Villa Gesell, cette ville thermale a été prise pour cible. À tel point que le ministre de la Sécurité de la province de Buenos Aires, Sergio Berni, cette nuit a supervisé les opérations de contrôle nocturne et de prévention policière dans certains clubs de la ville, où des irrégularités ont été détectées dans au moins deux.

Pendant la tournée, Berni est entré dans le bowling Pueblo Limit à 3 h 45 du matin, où il a personnellement vérifié le fonctionnement des issues de secours et a visité l’endroit pendant 20 minutes. Du ministère ils ont informé qu’à la suite des inspections, les organismes de contrôle ont élaboré un acte d’infraction contre cette discothèque pour infraction à l’article 3 de la loi de nocturnité N ° 14,050, qui réglemente les horaires d’entrée jusqu’à 2h00 du matin. .

De même, ils ont confirmé la fermeture du Brique, du bowling dans lequel se trouvait Báez Sosa et des 10 rugbiers avant les coups brutaux, pour violation de l’article 5 du règlement, qui réglemente les heures de vente des boissons alcoolisées.

Cette dernière discothèque a été sanctionnée ce matin après que des dizaines de personnes qui s’étaient appelées sur les réseaux sociaux aient défilé pour obtenir justice pour le jeune de 18 ans tué samedi dernier.

Les manifestants, qui ont allumé des bougies à la porte du lieu et montré des brochures avec le visage du jeune homme assassiné, ont frappé quelques heures plus tard les vidéos de l’heure de la fermeture sur Twitter. En outre, ils ont demandé des mesures de sécurité pouvant garantir l’intégrité des jeunes, à la fois au Brique et dans tous les magasins et bars de la ville de Buenos Aires.

Le Brique avait travaillé les jours qui ont suivi le meurtre et s’était à peine limité à diffuser une déclaration. Là, ils ont exprimé qu’ils “regrettaient profondément l’événement tragique qui s’est produit à l’aube du 18.01.2020 dans les environs de nos locaux” et qu’ils “répudient” toutes sortes d’actes de violence. Par conséquent, le bowling était l’un des plus questionnés par la communauté en général.