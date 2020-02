Ábalos attire l’attention du gouvernement sur le premier contrôle du Congrès | La politique

Le ministre des Transports, de la Mobilité et de l’Agenda urbain, José Luis Ábalos, attirera ce mercredi toute la proéminence de la première session de contrôle du Congrès au gouvernement de cette législature.

La réunion qu’il y a plus de deux semaines, à l’aéroport de Madrid-Barajas, a eu avec le vice-président vénézuélien Delcy Rodríguez, ainsi que les explications données à cet égard par le ministre lui-même et par des collègues de l’exécutif, ont été la raison pour laquelle PP, Cs et Vox ont trouvé pour commencer leur fonction de contrôle.