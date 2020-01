Ábalos dit que Marlaska a demandé à Delcy Rodríguez de ne pas descendre de l’avion | La politique

Le ministre des Transports, José Luis Ábalos, a assuré que le chef de l’Intérieur, Fernando Grande-Marlaska, l’avait informé de l’arrivée en Espagne du vice-président du Venezuela, Delcy Rodríguez, et lui avait demandé “d’essayer” de ne pas descendre de l’avion. .

Ábalos explique dans une interview à La Razón qu’il s’est rendu lundi dernier à Barajas “en voiture privée” et non en tant que ministre pour recevoir le chef du tourisme vénézuélien, Felix Plasencia, qui allait visiter Fitur, et cela sur le chemin de l’aéroport. Il a reçu un appel de son compagnon de cabinet.