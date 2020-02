Abengoa, enquêtée avec Deloitte, pour mensonge présumé dans ses comptes | Les entreprises

Le juge du tribunal national Ismael Moreno a admis une prolongation de la plainte contre Abengoa et Deloitte pour un délit présumé de fraude contre les investisseurs, dans l’affaire qui enquête sur la prétendue modification comptable des comptes de 2014 à 2016.

La plainte, qui n’était jusqu’à présent dirigée que contre l’ancien président du Abengoa Felipe Benjumea et le PDG, Manuel Sánchez Ortega, affectent également les anciens conseillers Mercedes Gracia et Alicia Velarde et le partenaire d’audit de Deloitte Manuel Arranz, dans tous les cas en raison de fraude aux investisseurs et de mensonges comptables.

Gracia et Velarde ont été acquittés, ainsi que Benjumea et Sánchez Ortega, dans le cadre de l’enquête sur les compensations reçues par les dirigeants

Dans l’ordonnance connue lundi, le juge apprécie des signes d’altération grave et de fausseté présumée de la réalité économique et financière économique, qui a été cachée aux milliers de personnes qui ont décidé d’y investir.

La plainte initiale ayant donné lieu à cette procédure, présentée par la Plateforme des blessés par Abengoa, il a été admis en février 2017, de vérifier si les chiffres “optimaux” reflétant les états financiers de l’entreprise et la situation patrimoniale et financière “idyllique” diffusée par ses administrateurs avant de solliciter la pré-contestation des créanciers étaient réels.

Le parquet a quant à lui détecté une possible altération comptable des comptes d’Abengoa et de ses filiales Abengoa Solar et Abengoa Bioenergía; en particulier, il mentionne la «dissimulation systématique» de pertes substantielles de ses actifs, ainsi que l’inclusion de certifications de travaux pas suffisamment accréditées.