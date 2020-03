Abuelita coud 50 couvertures pour les faire don à des hôpitaux en Espagne

Photo prise depuis Facebook @ Cristina Gonzalez Alfaro

La pandémie de coronavirus (COVID-19) a amené les êtres humains à faire ressortir différentes facettes, certains ont paniqué, d’autres ont montré leur égoïsme en faisant des achats sans mesure et d’autres encore ont fait connaître leur côté le plus noble, comme dans le cas d’un femme âgée qui a apporté son grain de sable à cette crise.

Et c’est qu’à travers le réseaux sociaux Une vidéo est devenue virale dans laquelle vous pouvez voir un mamie couture avec grande difficulté 50 protège-dents pour les emmener les hôpitaux de Espagne souffrant d’une pénurie de ces produits.

“Il est juste que nous aidions car tous médical et tout infirmières ils font ce qu’ils peuvent et plus encore. Nous sortirons petit à petit, mais nous sortirons », fait partie du message que le mamie sensibiliser la population.

Son nom est Margaret Gil Baro et il a 84 ans, qui, après avoir appris l’absence de ces masques, a décidé de prendre quatre mètres de tissu doublé de coton blanc qu’il avait chez lui pour fabriquer 50 masques buccaux et les donner à nosocomios.

Cette action a choqué le monde de l’Internet alors que internautes ont apprécié l’action du Femme qui malgré la maladie de Parkinson a pris les ciseaux et la machine à coudre pour fabriquer ces instruments qui lui seront d’une grande aide personnel médical.

