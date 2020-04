Abus sexuels sur 11 femmes en 6 heures, par Mario Guevara

Chronique: Il a abusé sexuellement de 11 femmes en une seule après-midi. Quatre des victimes sont des filles de moins de 14 ans. Le dégénéré pourrait encourir 44 ans de prison.

La nouvelle des abus sexuels est, malheureusement, une chose de tous les jours. Mais celui-ci, me semble-t-il, sort de l’ordinaire.

C’est arrivé en Argentine, dans la ville cordouane de Bell Ville, et les dégénérés, qui peuvent désormais faire face à 44 ans de prison, ont abusé sexuellement de 11 femmes en moins de 6 heures!

Si cela ne suffisait pas, quatre de ses victimes étaient des filles de moins de 14 ans. Et le gars, frère, n’avait pas de casier judiciaire.

Soit votre libido est soudainement découverte, soit vous le faites depuis un moment sans que personne ne vous attrape ou ne vous dénonce …

La chose était comme ça, je vous le dis.

Daniel Gustavo Ayub, 40 ans et dessinateur technique, le 2 mars dernier, il semble qu’il avait une sorte d’urgence sexuelle.

Avant 17 heures, notre sujet, pleinement conscient de ce qu’il allait faire, a mis un faux badge sur sa moto pour cacher son identité.

Il la baisa lentement, pensant au plaisir anticipé que son plan lui procurait déjà.

Il n’était pas ivre, il était complètement sain d’esprit. Il s’est lavé les mains et a rafraîchi son visage avec de l’eau froide. Le soleil était encore haut quand il est monté sur le vélo.

“Au revoir!”, Il a salué son voisin en passant.

Le voisin l’a vu partir tranquillement, au milieu de l’après-midi de fin d’été.

Il a pris la peine de parcourir les 67 kilomètres de son domicile, à Marcos Juarez, jusqu’à Bell Ville.

La première femme qu’elle voulait marchait avec un sac à provisions à la main. Ses larges hanches bougeaient en rythme pendant qu’elle marchait. Ce n’était pas particulièrement joli, cela n’avait pas d’importance. Il a décidé que c’était sa proie.

Il s’approcha par derrière avec la moto.

La femme continuait de marcher, inconsciente de tout. Il la rattrapa avant qu’elle ne puisse même paniquer.

Quand elle a entendu le moteur de la moto juste derrière, il était déjà tard.

Ayub est descendu du vélo et l’a coincé contre un mur à moitié caché. “Allez maman, regarde ce que j’ai pour toi.”

La femme voulait crier, mais avait tellement peur qu’elle ne savait pas comment réagir. Et s’il était armé?

“Laisse-moi sale!” et voulait le frapper avec le sac à provisions. Mais elle ressentait du dégoût alors que les mains de l’homme se resserraient sur ses seins et remontaient son entrejambe.

“Laissez-moi, dégoûtant !!!”, cette fois, la femme a crié.

Et puis, le gars, plus excité qu’avant, est monté sur sa moto et est parti à toute vitesse.

La femme le regarda partir. Elle se sentait sale, surprise, vexée.

Il est allé directement au poste de police.

Pendant ce temps, le gars a poursuivi sa chasse.

Une autre femme marchait en regardant son téléphone portable. Les cheveux attachés en queue de cheval qui ondulaient sur ses fesses à chaque pas.

Approché.

“Bonjour maman,” dit-il avant de la coincer contre un buisson et de passer ses mains là où il voulait. Elle ne le regardait pas dans les yeux, elle sanglotait terrifiée. Il l’aimait encore plus.