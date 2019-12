Accident de la route: l'histoire inhabituelle du jeune ATR et un simple accident de la circulation à Noël qui s'est terminé par deux détenus et la découverte d'une arme

Paradoxes du destin. Ce qui ressemblait à un léger accident de la circulation, le produit d'un excès de nuit de Noël, est devenu un cas de police retentissant de la découverte d'une arme, qui est devenu un cas avec deux hommes accusés et détenus. Et tout cela s'est passé grâce à l'enregistrement audiovisuel d'une caméra.

L'accident, survenu quelques minutes après 6h30 du matin lors de la descente de la Constitution et Barracas de l'autoroute 25 de Mayo, s'est terminé par une double couverture pour «blessures» et «port illégal d'armes à feu» et deux jeunes hommes 28 et 31 ans arrêtés.

L'incident s'est produit lorsqu'une Ford Fiesta occupée par trois jeunes Argentins (deux hommes et une femme) et deux soeurs paraguayennes a percuté le rail de fourche des sorties de Constitution et de l'Avenida San Juan de la Au. 25 mai, à l'apogée du quartier de la Constitution.

Quelques secondes après l'impact, certains cameramen de la chaîne TN ont pu enregistrer sur vidéo comment l'un des occupants était chargé de jeter un objet dans le vide, avant l'arrivée des policiers. Ensuite, il a été constaté que cet objet était un piston qui se trouvait à l'intérieur du véhicule. Il était frappant de voir comment le jeune homme, après avoir jeté l'arme, prend sa tête dans ce qui semble être un signe d'inquiétude.

Ensuite, l'un des occupants a répété le même mode opératoire et a jeté un sac noir contenant plusieurs bouteilles de bière.

La police a été informée du lancement des objets et, en arrivant sur les lieux, s'est rendue directement dans la zone où ils sont tombés. Ainsi, il a été constaté qu'il y avait un piston non chargé et un sac plein de bouteilles d'alcool.

Ensuite, nous avons procédé à la saisie des données des occupants du véhicule et avons été assignés au Bureau du Procureur Pénal de Contravention et Délits N ° 15, par le Dr Federico Luis Tropea.

Une fois les données du voyageur prises, il a été constaté que la voiture était conduite par un homme de 31 ans de A.T.R., qui vit à González Catán et travaille comme employé de sécurité à l'hippodrome de Palerme.

L'homme n'est pas celui qui a jeté l'arme dans le vide, mais qui a conduit le véhicule. Ainsi, les policiers ont procédé au contrôle de l'alcootest et l'analyse s'est révélée positive avec 1,21 gramme d'alcool dans le sang, soit plus du double de ce qui était autorisé. En outre, il a été constaté que le domaine automobile a enregistré un cumul de plus de 92 000 $ d'amendes de circulation

L'homme qui a jeté l'arme dans le vide a 28 ans et ses initiales sont M.J.C. Il vit à Avellaneda et jusqu'en 2016, il avait travaillé au Independent Club Educational Center.

M.J.C. Il a été transféré avec des polytraumatismes mineurs à l'hôpital d'Argerich, avec garde à vue. À côté de lui, une fillette argentine de 30 ans portant les initiales E.M.L. a également été renvoyée à l'hôpital, qui s'est fracturée la main droite à la suite de l'accident.

Les deux autres compagnes sont deux sœurs de nationalité paraguayenne: M.B., 33 ans, et C.B., 30. L'une d'elles était celle qui a jeté le sac noir avec des bouteilles en verre à l'intérieur.

Une fois que la police a mené l'enquête sur le véhicule, des cartouches ont été trouvées à l'intérieur qui correspondraient au piston détourné

Jusqu'à présent, la version des occupants de la voiture sur les raisons de l'apparition de l'arme et des munitions à l'intérieur du véhicule est inconnue. Cependant, le procureur Tropea a décidé d'arrêter au moins les deux occupants masculins, qui sont actuellement en retard.

Les A.T.R. arrêtés Il a été accusé du crime de blessure, tandis que M.J.C. Il a été inculpé de «port illégal d'armes à feu». Il est prévu que dans les prochaines heures, les accusés puissent faire l'objet d'une enquête, puis leur libération sera déterminée.