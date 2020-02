Actualités scientifiques de partout

Bonjour, je suis l’éditeur de podcasts de Scientific American Steve Mirsky. Et voici un court extrait du numéro de janvier 2020 du magazine, dans la section intitulée Advances: Dispatches From The Frontiers Of Science, Technology And Medicine.

L’article s’intitule Quick Hits, et c’est un aperçu de quelques histoires scientifiques et technologiques du monde entier, compilées par la rédactrice en chef adjointe Sarah Lewin Frasier.

Du Maroc:

Il y a 480 millions d’années, une file de trilobites en déplacement, tous orientés dans la même direction, a été prise dans une avalanche de sédiments. Les scientifiques ont découvert les anciens arthropodes dans une formation qu’ils décrivaient comme semblable aux homards épineux migrateurs modernes.

Depuis les États-Unis:

Les otaries à fourrure du nord de l’Alaska se rassemblent en grand nombre sur l’île Bogoslof, la pointe d’un volcan actif qui a éclaté pour la dernière fois en 2017. Plus de 36 000 chiots sont peut-être nés sur l’île en 2019, au milieu de geysers cracheurs de boue.

Depuis Israël:

Les chercheurs ont découvert que les habitants de la grotte de Qesem, dans le centre d’Israël, il y a plus de 200 000 ans, ont probablement sauvé les os des pattes de cerf pendant neuf semaines pour manger de la moelle osseuse. Cela pourrait être le premier exemple connu d’humains préhistoriques stockant de la nourriture pour plus tard.

Depuis l’Iran:

Après s’être attardé pendant des mois dans des zones sans service cellulaire, un aigle suivi électroniquement par des scientifiques russes a survolé l’Iran, envoyant soudainement un arriéré de textes contenant des informations coordonnées – et encourant des factures de téléphone écrasantes pour le projet de recherche.

Du Congo:

La forme et les couleurs du crapaud géant congolais imitent la tête de la vipère du Gabon, ont découvert des chercheurs dans le premier cas connu de crapaud imitant un serpent dangereux. Son alter ego a les crocs les plus longs et le plus de venin de toutes les espèces de serpents connues.

C’était Quick Hits, par Sarah Lewin Frasier.