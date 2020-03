Actualités scientifiques du monde entier

Bonjour, je suis l’éditeur de podcasts de Scientific American Steve Mirsky. Et voici un court extrait du numéro de mars 2020 du magazine, dans la section intitulée Advances: Dispatches From The Frontiers Of Science, Technology And Medicine.

L’article est intitulé Quick Hits, et il s’agit d’un aperçu de quelques histoires de non-coronavirus du monde entier, compilées par la rédactrice en chef adjointe Sarah Lewin Frasier.

De la République Dominicaine:

Un musée englouti dans le parc national sous-marin de La Caleta conservera en place un navire qui a coulé en 1725, avec de vrais (et répliques) artefacts conservés sous l’eau pour que les gens puissent les explorer. Les artefacts submergés se dégradent souvent plus rapidement lorsqu’ils sont retirés de la mer.

Du Groenland:

De nouvelles simulations indiquent qu’une vallée rocheuse détectée sous la calotte glaciaire de l’île peut contenir une rivière souterraine de 1 600 kilomètres de long, coulant du centre du Groenland vers sa côte nord.

De Grèce:

Les archéologues ont découvert de l’or, des bijoux et des perles dans un grand bâtiment sur l’île minoenne désormais inhabitée de Chrysi, un endroit qui, il y a environ 3500 ans, était consacré à la fabrication de teinture pourpre à partir d’escargots de mer appelés Murex.

D’Angleterre:

Les chercheurs ont trouvé des œufs de poule vieux de 1700 ans, ainsi que d’autres objets anciens, dans une fosse gorgée d’eau dans le sud-est de l’Angleterre. Quelques œufs se sont brisés pendant l’extraction, dégageant une odeur sulfureuse, mais un est resté intact, ce qui en fait le seul œuf complet trouvé en Grande-Bretagne romaine.

D’Australie:

Pour aider à augmenter la population d’hippocampes en danger du port de Sydney, les scientifiques ont élevé des bébés hippocampes dans un aquarium et construit des «hôtels» sous-marins ressemblant à des pièges à crabes pour les protéger lors de leur adaptation à la nature.

De l’Antarctique:

Les scientifiques ont testé un rover à roues d’un mètre de long qui diffusait des vues en direct des profondeurs alors qu’il roulait le long de la face inférieure de la glace antarctique. Le Rover flottant pour l’exploration sous la glace (BRUIE) pourrait un jour explorer des mers gelées sur des mondes tels que la lune Europa de Jupiter.

C’était Quick Hits, par Sarah Lewin Frasier.