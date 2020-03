Actualités scientifiques du monde entier

Bonjour, je suis l’éditeur de podcasts de Scientific American Steve Mirsky. Et voici un court extrait du numéro de février 2020 du magazine, dans la section intitulée Advances: Dispatches From The Frontiers Of Science, Technology And Medicine.

L’article s’intitule Quick Hits, et c’est un aperçu de quelques histoires scientifiques et technologiques du monde entier, compilées par la rédactrice en chef adjointe Sarah Lewin Frasier.

Des États-Unis

Au large des côtes californiennes, les scientifiques ont mesuré la fréquence cardiaque d’une baleine bleue pour la première fois, à l’aide d’un appareil fixé à la peau de l’animal par une ventouse. Le cœur, pesant probablement des centaines de livres, bat de deux à 37 fois par minute, variant considérablement entre la plongée, l’alimentation et le surfaçage.

En provenance du Pérou: des chercheurs analysant les données satellitaires et d’imagerie ont découvert 143 nouvelles lignes de Nazca, de grands dessins représentant des humains, des animaux et des symboles gravés dans le paysage péruvien il y a des millénaires. Ils comprennent une figure humanoïde de 16 pieds de diamètre, repérée par le système Watson AI d’IBM.

Du Brésil: Malgré les longues périodes de sécheresse dans la région de Caatinga au Brésil, les scientifiques ont trouvé l’arbre Hymenaea cangaceira arroser de nectar copieux des fleurs pour attirer les chauves-souris pollinisatrices; un arbre de taille normale peut libérer 240 gallons de substance, avec 38 composés parfumés distincts, sur une seule saison sèche.

Depuis la Norvège: le radar perçant les archéologues a trouvé un navire de l’ère Viking, entouré d’un fossé rempli, tapi sous le sol d’une ferme de l’ouest de la Norvège. C’était une fois dans un tumulus.

Depuis la Jordanie: des chercheurs ont découvert une figure à deux cornes dans les premières ruines islamiques qui pourrait être la première pièce d’échecs jamais trouvée. L’objet d’environ 1300 ans correspond à une tour trouvée dans un jeu d’échecs iranien d’environ 400 ans plus tard.

Depuis l’Éthiopie: les microbes prospèrent dans de nombreux environnements les plus difficiles de la Terre, mais les chercheurs n’ont trouvé aucune vie dans les piscines acides saumâtres et brûlantes près du volcan Éthiopien Dallol. Connaître les limites de l’adaptation de la vie aide à restreindre la recherche d’une vie semblable à la Terre sur d’autres planètes.

C’était Quick Hits, par Sarah Lewin Frasier.