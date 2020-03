Adamari López Coronavirus malade avec la grippe video

Adamari López met en ligne une vidéo dans laquelle elle rapporte qu’elle est malade de la grippe.Cependant, certains adeptes l’ont alertée des appels au coronavirus pour obtenir des remèdes afin d’attaquer l’inconfort pour célébrer l’anniversaire de sa fille

L’animatrice de l’émission Un Nuevo Día, Adamari López a suscité des soupçons de maladie, car elle a publié une vidéo dans laquelle elle rapporte qu’elle est malade de la grippe, tant de gens s’inquiétaient d’avoir le Coronavirus, qui jusqu’à présent a été rejeté, selon une publication des médias The Opinion.

À travers la section des histoires, la “shortie” a commenté qu’elle avait un certain malaise dans la gorge et qu’elle avait des symptômes tels que la toux et la douleur due à la sinusite, ce que de nombreux fans s’inquiétaient des nouvelles récentes circulant dans le monde sur la propagation du coronavirus.

Cependant, selon la même publication, il a été exclu au moment où Adamari López a cette maladie. Malgré tout, le «shortie» a décidé de publier le message suivant sur les réseaux sociaux: «Je me suis réveillé super malade. Alaïa a son anniversaire demain, alors j’espère être meilleur aujourd’hui à un moment donné pour pouvoir célébrer son anniversaire avec elle. »

Ce message et cette vidéo ont été téléchargés sur son compte Instagram @adamarilopez, dans la section des histoires, sur le même réseau, il a lancé une question pour contenir les malaises: “Quelqu’un connaît-il un remède pour améliorer la grippe?”.

Cependant, ce n’est pas le seul cas connu de maladie du conducteur, car il a souffert de plusieurs maladies, dont le cancer.

Le cas le plus récent d’une maladie similaire à celle qu’il a aujourd’hui a été annoncé au milieu de l’année dernière lorsque, à travers une vidéo controversée, Adamari López a révélé qu’elle était tombée malade et pas seulement elle, car davantage de membres de A New Day La même chose leur est arrivée à cause de Héctor Sandarti.

Héctor et Adamari López ainsi que Rashel Díaz et Chiquibaby sont l’une des équipes de travail les plus drôles et c’est pourquoi Un Nuevo Día a connu un tel succès et est l’un des favoris du matin préférés du public.

De plus, la compagnie rayonnée par les chauffeurs est infectée par leurs fans. Cependant, à cette occasion, Adamari López a accusé sa partenaire de l’avoir infectée, mais pas précisément avec joie.

Hector Sandarti lui-même était chargé de révéler la vidéo sur ses réseaux sociaux. Dans le clip, vous pouvez voir le conducteur s’approcher du Portoricain et mentionner: «Beaucoup de gens disent sur les réseaux sociaux que j’ai attrapé la grippe», à laquelle Adamari López sans poils sur la langue et avec un visage très sérieux a confirmé ce que le présentateur a dit.

“Je pensais que tu allais le nier”, dit Santarti, auquel Adamari réagit: “Comment vais-je le nier si c’était toi?”

Et si cela ne suffisait pas, le chauffeur a dit qu’Hector lui avait non seulement attrapé la grippe, mais que davantage de membres de la production de A New Day avaient également souffert d’un rhume à cause d’elle.

