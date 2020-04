Adamari López envoie un message pour Pâques, mais quelque chose ne va pas

Adamari López envoie un message à l’occasion de Pâques, mais quelque chose ne va pas Les utilisateurs critiquent l’actrice et la présentatrice pour se vanter de son luxe “Tant d’enfants meurent de faim …”, lui disent-ils

À l’occasion de Pâques, l’actrice et animatrice portoricaine Adamari López a envoyé un message émotionnel via son compte Instagram officiel, mais quelque chose s’est très mal passé …

Et c’est que certains utilisateurs lui ont reproché de montrer son luxe, tandis que d’autres personnes souffrent de la faim au milieu de la crise des coronavirus.

Dans une série de photographies où elle est accompagnée de son partenaire, le chorégraphe espagnol Toni Costa, ainsi que de sa petite fille Alaïa, l’actrice et animatrice portoricaine a écrit ce qui suit:

“Joyeux dimanche de Pâques. Amour, santé et bénédictions pour tous. Nous vous aimons beaucoup #familiaacostalopez #eltiempodediosesperfecto #Pascua @alaia @toni #adatonialaia #familia », en plus de taguer les personnes qui ont contribué à ces photographies.

Mais quand il a semblé que tout serait félicitations pour ce message, ainsi que pour les images prises avec la famille, Adamari López a commencé à être interrogé par certains utilisateurs.

“Elle devrait faire des dons aux pauvres, car elle doit sa vie à Dieu au lieu d’enseigner à sa fille le luxe pur”, “en ces temps de crise économique, ils ne devraient pas rendre ces choses publiques”, “montrer le luxe quand il y a les gens qui meurent de faim, à quel point cette chose est moche à propos des artistes, c’est pourquoi le monde est comme ça. »

Un autre utilisateur a lancé un message énergique adressé au couple formé par Adamari López et Toni Costa: “Tant d’enfants meurent de faim et cette fille gâtée entourée de tant de luxe inutile.”

Mais il ne comptait pas sur les partisans d’Adamari et de Toni qui viendraient à sa défense.

«Eh bien, allez travailler pour aider le monde à donner de la nourriture à tous ces enfants, au lieu de critiquer, arrêtez de manger et travaillez pour eux, n’achetez rien, ne mangez pas, ne payez pas le loyer ou quoi que ce soit pour les aider “” Du poison pur. Si vous ne les aimez pas, ne les suivez pas. “” Faites-le vous-même. Si vous aviez l’économie que ces types de personnes, vous feriez exactement la même chose ».

Les “attaques” après qu’Adamari López a partagé cette série de photographies et un message pour Pâques ne semblent pas avoir pris fin: “Quels gaspillages, alors que d’autres veulent avoir et se battre jour après jour pour une maison, ici même la fille en a une et plusieurs en le monde entier meurt de faim, à quel point la vie est injuste pour certains. “

Un utilisateur n’est pas resté silencieux et a répondu: “Alors qu’elle se battait et travaillait pour obtenir tout ce qu’elle avait, ils ne lui en donnaient pas, elle le combattait au jour le jour avec son talent et son travail.”

À quoi elle a obtenu une réponse: «Je n’ai pas dit que je ne travaillais pas, je n’en ai pas parlé, j’ai dit qu’il y a tellement de pauvreté dans le monde et beaucoup de sans-abri et elle (Adamari López) montrant tout son luxe. Il est bon qu’ils aient lutté et travaillé comme beaucoup de gens qui réussissent, qui ne publient pas des choses qui ne correspondent pas en ces temps de crise et de pénurie, beaucoup de gens et d’enfants sans nourriture. Comprendre, comprendre la lecture ».