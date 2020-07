Adamari López Ernesto Laguardia expose une photo à laquelle personne ne s’attendait

Ernesto Laguardia surprend ses followers sur Instagram L’acteur mexicain expose une photo d’Adamari López à laquelle personne ne s’attendait « Le cag … est comme 1/3 de la version actuelle », ont exprimé des utilisateurs sur l’actrice et conductrice portoricaine

Quelle surprise! L’acteur mexicain Ernesto Laguardia présente une photo d’Adamari López à laquelle personne ne s’attendait et qui a provoqué des réactions de toutes sortes.

À travers son compte Instagram officiel, chargé de republier People en Español sur ses réseaux sociaux, Ernesto Laguardia a partagé cette photo de la mémoire avec le Portoricain Adamari López.

«Voir ce qu’un fan m’a envoyé est parfait pour le #tbt d’aujourd’hui. Quel plaisir cela me fait de recevoir des photos que je n’avais pas vues il y a des années. Avec la belle @adamarilopez #ernestolaguardia « , a écrit l’acteur mexicain, qui embrasse tendrement Adamari López, qui arbore un immense sourire.

Il convient de rappeler que les deux coïncident dans Amigas y rivales, un feuilleton mexicain produit par Emilio Larrosa en 2001, où Adamari López était l’un des protagonistes, tandis qu’Ernesto Laguardia se jouait lui-même dans une participation spéciale.

Immédiatement, les adeptes de ce récit n’ont pas tardé à exprimer leurs points de vue: «L’Ada quand elle était maigre, cette photo plus que tbt (« Throwback jeudi »ou« jeudi pour revenir dans le passé »), c’est ce que ce ne sera plus jamais « , » Au fil des années, comme le dit la chanson « , » Beautiful as always Adamari « , » What a photo beauty « , » Ada beautiful « , » Two beautiful inside and out « , » Excellent Photo. Bénédictions à vous deux, grands acteurs. »

Malgré le fait qu’Ernesto Laguardia et Adamari López transmettent une bonne ambiance dans cette image de mémoire surprenante, il ne manquait pas de qui est allé avec tout à l’actrice et conductrice portoricaine, qui a été durement critiquée pour son apparence physique actuelle: «» La cag … C’est comme 1/3 de la version actuelle ».

« Belle et talentueuse », « Quelle belle photo », « Totalement d’autres personnes. Comment le temps change les années. Jeunesse. Mignon »,« Adamari joli depuis que je suis petit »,« Quelle belle photo »,« Comme ils étaient beaux, ils étaient petits amis »,« Ada brillait toujours avec sa propre lumière »,« Ils sont de l’âge d’or de la télévision et de deux bons acteurs »,« Ils sont toujours aussi beaux »,« Photo précieuse, trésor de la jeunesse divine »,« So beautiful @adamarilopez », vous pouvez lire dans plus de commentaires.

Un internaute n’a pas manqué l’occasion de s’exprimer de la manière suivante, et plus encore après les rumeurs qui ont surgi du possible départ d’Adamari López du programme Un Nuevo Día: «Adamari López nous manque à Un Nuevo Día, où est-elle? Elle est la meilleure animatrice de ce programme, mieux vaut sortir La Chiquibaby, elle n’a rien à y faire, si elle n’a pas de charisme.

Avec plus de 7 000 likes sur le compte Instagram officiel d’Ernesto Laguardia, cette publication a également provoqué de nombreuses réactions, bien que celle qui a le plus retenu l’attention soit celle de l’actrice et animatrice portoricaine, qui a déclaré: «Quel beau souvenir mon cher @ernestolaguardiaofial . Je t’aime ».