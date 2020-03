Adamari López explique pourquoi ses ongles sont devenus noirs

Adamari López soulève des soupçons On pensait qu’elle était déjà rétablie de la santé Le présentateur clarifie la raison de l’état de ses ongles

La présentatrice Adamari López a souhaité lancer une clarification sur ses ongles et demander de l’aide via ses réseaux sociaux.

López s’est déclarée malade vendredi dernier lorsqu’elle n’a pas assisté à l’émission à laquelle elle participe chaque matin, Un Nuevo Día.

Cependant, le week-end est apparu sur plusieurs photos célébrant le 5e anniversaire de sa petite Alaia.

Cela suggérait qu’il s’était rétabli, mais ce n’était pas le cas.

Lundi, elle n’était pas présente non plus car le programme voulait se joindre à la manifestation au Mexique d’une journée sans femmes avec l’idée de sensibiliser au féminicide.

C’est ainsi qu’Adamari est réapparu devant la caméra mardi, mais il l’a fait avec des ongles noirs!

Elle-même a expliqué à travers les histoires Instagram que ses ongles avaient été tachés et a demandé à ses disciples de lui conseiller ce qu’il fallait faire pour enlever la tache.

S’il s’agissait d’un émail commun, il aurait été facile de le retirer, mais il s’agit apparemment d’un émail permanent.

Il est courant que cela se produise en raison du contact avec un vêtement délavé ou un article qui tache.

La présentatrice a également confirmé qu’elle était toujours malade et c’est peut-être la raison pour laquelle ce mercredi ses abonnés étaient si absents du programme.

Avec la photo de l’équipe de présentateurs de A New Day, les gens ont commenté: “Il en manque un petit”, “Adamari où vous êtes le spectacle est ennuyeux sans vous, nous vous aimons”, “Ils sont tous beaux, mais sans Ada quand elle n’est pas Je ne vois pas le programme et me radie si j’offense avec ça “,” Oh, pas ennuyeux, ils ont juste besoin de sortir Adamari pour entrer dans @cvillaloboss, je vais arrêter de regarder ce programme, la vérité est que sans Ada ce n’est pas pareil “.

Alors que d’autres demandaient inquiets: “Où sont mes gens ???? Où est Adamaris, Sandarti ?? “,” Où est Ada “,” Magnifique … Mais où est mon @adamarilopez, c’est qu’il ne sera pas au programme cette semaine ??? “.

Avez-vous des conseils à donner à Adamari López pour récupérer ses ongles?

Adamari López tombe malade et Águeda López, l’épouse de Fonsi, «présume» son corps en bikini (PHOTOS)

Alors que l’ancienne épouse du chanteur Luis Fonsi, Adamari López, tombe au lit en raison d’une maladie, l’épouse du Portoricain, Águeda López, se vante sur ses réseaux sociaux qu’elle est en meilleure santé que jamais.

Et c’est que l’épouse actuelle de Luis Fonsi, a parcouru les côtes chaudes de Porto Rico dans un minuscule bikini noir, avant de partir en voyage en Espagne, le pays où il est né.

Dans une photo publiée sur son compte Instagram, la mannequin, Águeda López a montré sa crise cardiaque et a généré des centaines de commentaires positifs.

“Comme tu es belle! Merci pour votre bonne énergie qui transmet TOUJOURS! Bisous de Tenerife, BÉNÉDICTIONS »,« Quel corps !! Une beauté »,« Magnifique. Personne n’a l’air mieux en maillot de bain »,« Águeda, vous avez le package complet, beau, fin, éduqué, élégant, formidable et vous êtes aussi une formidable mère et épouse, un excellent modèle et designer. Que puis-je dire d’autre Eh bien, Fonsi a pris la loterie avec toi. Que Dieu bénisse votre mariage pour toujours », ont écrit certains utilisateurs.

Parmi les commentaires se détachent ceux de ses amis et de sa famille, qui ont écrit qu’ils l’attendaient en Espagne: “Nous vous détestons pour que vous le sachiez hahahahahahaha … vouloir que vous veniez et avoir froid avec nous”, a publié une femme et plus tard le modèle a répondu: Je m’en vais! Attendez-moi, je veux les voir !!!! ”.

Et tandis qu’Águeda López a profité d’une journée ensoleillée sur la plage, l’ex-femme de Luis Fonsi, Adamari López, ne lui a pas l’air bien et il a publié une vidéo sur ses réseaux sociaux (qui a été retirée), dans laquelle il a déclaré que J’ai eu “de la toux et un mal de gorge”.