Adamari López remarque quelque chose d’étrange dans ses chaussures

Les conducteurs de A New Day et les invités s’habillent de la même manière dans l’émission d’aujourd’hui. Les utilisateurs ont remarqué quelque chose d’étrange dans la peau d’Adamari López Telemundo lance l’initiative # Decision2020

Dans l’émission d’aujourd’hui de l’émission Un Nuevo Día, les conducteurs, en plus de leurs invités, portaient des chemises noires avec la légende: «Telemundo Decision # 2020», bien qu’une chose étrange ait été remarquée dans les chaussures d’Adamari López.

Certains utilisateurs ont fait remarquer que le conducteur portait des chaussures différentes: “Mais je demande, sur la photo, vous pouvez voir les différentes chaussures Adamari ou c’est moi qui en vois une avec de la brillance et l’autre sans brillance”, ce à quoi un utilisateur a répondu : “Ce sont les mêmes, sauf que la lumière donne plus à l’un qu’à l’autre.”

Un autre adepte a fait la même constatation: “Les chaussures d’Adamari sont différentes”, tandis que les autres internautes n’ont pas manqué l’occasion de reconnaître la beauté du conducteur: “Bella Adamari”, ainsi que deux emojis le cœur dans les yeux “, Adamari belle comme je l’aime toujours. ” “Comme c’est joli Adamari!”

Pour sa part, une adepte du programme a souligné la différence de stature du pilote Adamari López avec ses autres compagnons: “Adamari ressemble à un Gatica avec toutes ces grandes personnes qui l’entourent.”

Décision 2020

La publication compte à ce jour plus de 8 000 likes et dit: «TRÈS BON MATIN! ❤️💙 Aujourd’hui, nous nous habillons tous de la même façon car AUJOURD’HUI @telemundo lance l’initiative # Décision2020 où nous vous donnerons les ressources nécessaires pour que vous soyez informés et ne restez pas sans participer au processus électoral qui approche ce mois de novembre👏🏼 # UsaTuVoz #ElPoderEnTi ».

Les réactions à ce texte ont été de toutes sortes, y compris celles qui soutiennent la réélection de Donald Trump: “Bien sûr TRUMP 2020, mes idées sont très claires et j’aime mon pays”, même ceux qui sont contre le président gringo: ” Pas de Trump 2020. Cette chose ne peut pas être appelée président, “” Très bien parce que beaucoup ne croient pas qu’il y ait de l’espoir d’avoir Trump qui a attaqué tant de gens. “

Un internaute a été amusé par l’image et ce qu’elle représente: “Hahaha, comme c’est drôle que ces immigrants soutiennent Trump”, tandis qu’un autre internaute a fait une réflexion à ce sujet:

“J’espère que ces conseils sont en notre faveur et non ce que nous vivons avec le gouvernement actuel”, auquel ils ont répondu: “Désolé, pas d’infraction, pour qui est la faveur? Je vis dans ce pays USA et je veux continuer à vivre dans la démocratie (PAS LE SOCIALISME) TRUMP 2020 ».

Bons voeux pour un nouveau jour

D’autres adeptes ont préféré ne pas se laisser prendre par des problèmes politiques et ont envoyé de bonnes vibrations aux conducteurs, à l’exception d’Adamari López: “Comme ils sont tous beaux, bel exemple, que Dieu vous bénisse tous de Caracas, Venezuela, je les vois tous les jours”, ” J’adore à quoi ils ressemblent tous avec cette garde-robe. »

«Très belle photo, bonjour à tous», «Mes belles et bien-aimées présentatrices, sympa. C’est agréable de voir le programme tous les jours »,« Beau tout le monde, un câlin et des baisers de l’état de Maracaibo Zulia Venezuela »,« @unnuevodia excellente équipe que j’aime, j’aime l’unité entre eux, une amitié sincère, ils sont uniques ».