Adamari López sous observation pour coronavirus et en attente de résultats

Telemundo annonce qu’Adamari López est sous observation pour coronavirus. L’actrice et animatrice de télévision Adamari López a subi le test du coronavirus et attend les résultats. En attendant les résultats du test du coronavirus, Adamari López n’animera pas le populaire programme Un nuevo día.

L’actrice et animatrice portoricaine Adamari López, qui fait partie de la distribution du journal du matin “Un nuevo día”, a subi un test pour déterminer si elle a le coronavirus et attend actuellement les résultats, a rapporté le réseau Telemundo.

“Adamari López ne conduira pas pour l’instant‘ Un nouveau jour ’, car elle a récemment et publiquement déclaré qu’elle avait rencontré une personne qui avait été diagnostiquée plus tard avec le coronavirus», a indiqué le réseau.

Adamari López “a subi un test médical pour déterminer si elle a le virus et attend les résultats”, a indiqué le texte envoyé à Efe.

Pendant ce temps d’attente, le chauffeur sera à la maison et hors antenne, conformément au protocole Telemundo et aux recommandations des autorités sanitaires américaines.

L’artiste, qui est devenue célèbre pour avoir participé à des feuilletons mexicains à succès en tant que “Friends and Rivals”, a révélé jeudi qu’elle avait partagé avec l’actrice Rita Wilson peu avant son voyage en Australie.

Là, Wilson et son mari Tom Hanks ont été diagnostiqués avec le coronavirus.

Adamari López est la troisième personnalité de la télévision hispanique aux États-Unis à soupçonner qu’elle aurait pu attraper le virus.

Les journalistes Jorge Ramos et Enrique Acevedo, du réseau Univisión, ont également été testés et attendent des résultats.

La conductrice portoricaine a surmonté en novembre 2018 un cas compliqué de grippe, qui l’a maintenue hospitalisée pendant près d’un mois, après plus d’une semaine où “j’étais sur le point de mourir”, avait-elle confié à Efe à l’époque.

De même, Adamari López, ex-épouse de Luis Fonsi, est une survivante du cancer du sein. Son partenaire actuel, le chorégraphe espagnol Toni Costa, est également le père de sa fille unique Alaïa, 5 ans.

Ils préviennent que ce ne sont pas seulement les mains, il faut aussi désinfecter le téléphone portable par coronavirus

Bien que la recommandation la plus courante en ces temps de pandémie de coronavirus soit de se laver les mains fréquemment, il ne faut pas oublier cet appareil que nous portons tout le temps et avec lequel nos mains et notre visage sont en contact quasi permanent: le téléphone portable.

Les scientifiques ont montré que le virus qui cause COVID-19 peut survivre deux à trois jours sur des surfaces en plastique et en acier. Les Centers for Disease Control and Prevention (CDC) des États-Unis recommandent de nettoyer régulièrement les appareils électroniques que nous touchons tous les jours, tels que les téléphones portables, les claviers et les ordinateurs, a rapporté l’agence de presse AP.

Cependant, le téléphone portable peut être endommagé s’il n’est pas nettoyé correctement. L’utilisateur voudra éviter de rayer la surface ou d’obtenir de l’humidité.

La première chose à faire est d’éteindre le téléphone et de débrancher tous les câbles. Le téléphone portable ne doit pas non plus se recharger lorsqu’il est nettoyé.